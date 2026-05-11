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在野黨立委指出，行政院中央聯合辦公大樓北棟管理費預算漲幅更接近4成，質疑政府帶頭漲房租。公平會以中央聯合辦公大樓北棟召集人機關表示，北棟管理費用是大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，2026年北棟大樓管理費編列5,154萬元，較2025年增加700萬元，增加15%，並無不合理增加。國民黨立委許宇甄10日指出，政院相關預算書與口頭報告的數字出現不同版本，政院北棟大樓2025年法定預算970萬7000元，2026年編列1357萬6000元，增加386萬9000元，漲幅達39.85％，質疑政府帶頭漲租。公平會解釋，北棟管理費係為大樓各項公共區域管理及維護所需經費，並非房租，是由進駐機關外交部領事事務局、公平交易委員會、大陸委員會、國家發展委員會、人事行政總處5機關分攤。2026年北棟大樓管理費編列5,154萬元，2025年管理費編列4,454.2萬元，115年管理費較114年增加699.8萬元，成長15%，年度固定分擔經費主要增加電費482萬元、清潔人員及派駐人員薪資41.1萬元、廢棄物清理費15萬元等費用。另外，修繕或設備汰換等一次性費用，主要增加大樓屋頂修繕329萬元、公共區域空調箱更新300萬元及緊急廣播主機及揚聲器更新104.7萬元等，減列電梯梯廳牆面修繕628萬元，相關經費之編列並無不合理增加。