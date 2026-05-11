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立法院上週五（8日）三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元。不具名我國政府官員表示，對台灣通過的軍購特別條例7800億元感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。對此，外交部長林佳龍今（11）日表示，希望國會能進行補救，朝野合作讓國防預算能夠支持政策，特別是台灣之盾涉及無人機機艦發展、系統整合都是整體國防一部份，不可或缺。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，林佳龍於會前受訪。媒體問美國有表達對軍購只通過7800億感到失望嗎？林佳龍回應說，台美關係在安全方面，尤其是台灣怎麼去展現自我防衛的決心跟能力，當然表現在國防預算上，特別是特別條例編列有它的整體性，因應印太戰略，特別是第一島鏈，台灣扮演關鍵角色，特別是台灣國會能進行補救，朝野合作，讓國防預算能夠支持政策，特別是台灣之盾涉及無人機機艦發展、系統整合都是整體國防一部份，不可或缺。媒體問鄭麗文喊將第一島鏈打造為和平繁榮之鏈？林佳龍回應說，維持台海和平穩定，包括印太地區和平穩定，也是台灣與理念相近國家共同的目標，但是和平靠力量，也必須展現自我防衛的國防力量，能夠嚇阻侵略，特別是中共現在進行建軍備戰、威權擴張，已經都跳過第一島鏈到太平洋，這也是為什麼理念相近國家希望能夠維持和平穩定現狀，必須強化國防力量，並加強第一島鏈民主國家合作。針對國民黨主席鄭麗文6月將訪美，林佳龍表示，外交部樂見政黨外交，當然台美之間以政府之間的管道為主，政黨外交或國會外交為輔，希望外交代表台灣整體國家利益，也能夠相輔相成。