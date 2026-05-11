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北一女國文科教師區桂芝日前接受中國《央視》訪問稱「若台灣人承認是中國人，和平就來了」，更主張「台灣零軍購」，引輿論熱議。對此，駐歐盟代表謝志偉今（11）日批評，區桂芝發言讓人感到顫慄不已，說是國文老師，真面目比起第五縱隊還是有過之而無不及。謝志偉今發文痛批，吃台灣米，飲台灣水，到頭來，竟然公開支持滿手血腥的中國共產黨可以用「台灣人若不承認是中國人」武侵台灣，令人驚到顫慄不已。說是國文老師，廬山真面目恐怕比第五縱隊有過之而無不及。真是軟土深掘，吃人夠夠！謝志偉說，如果有那個烏克蘭人敢公開支持普丁以「每個烏克蘭人都屬於俄羅斯大家庭」為藉口，全面侵略烏克蘭、殺烏克蘭人，不分男女老少，甚至還劫持烏克蘭的小孩，恐怕早被其國人吐口水吐到廬山真面目全非了。零軍購？不交知那些沒把國防特別預算砍成零的藍白立委諸公們，口水準備好了沒？