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穩定性測試完成 妥善率100％

▲新北市長侯友宜今（11）日實際搭乘三鶯線，從頂埔站搭到陶瓷老街站。（圖／記者張家瑋攝,2026.05.11）

捷運串聯北北桃生活圈 在地居民憂噪音擾民

▲三鶯線一輛列車有兩節車廂，一班車約可載運200多人。（圖／記者張家瑋攝,2026.05.11）

▲捷運議題對地方房市的影響，通常會對應工程進度和通車時程，像是三鶯線主線通車在即，沿線已有部分剛性需求買盤卡位。（圖／記者張家瑋攝,2026.05.11）

新北捷運最受期待的路線「三鶯線」，預計在6月通車！目前初勘5項缺失已改善，後續將提報交通部履勘，新北市長侯友宜今（11）日前往三鶯線頂埔站，在履勘前實際模擬旅客從板南線頂埔站轉乘三鶯線動線，並搭乘三鶯線前往「陶瓷老街站」。新北市捷運局指出，通車後三峽、鶯歌地區民眾往返台北市通勤時間可縮短約20分鐘。不過在地里長表示，三鶯線列車行進間的噪音問題，還是沒有解決。新北市長侯友宜表示，市府團隊嚴謹把關三鶯線工程進度與品質，從鋼構吊裝、車站建築到機電測試等，確保各項作業如質推進，在系統測試方面，三鶯線已完成穩定性測試，累計133小時模擬初期營運班表，取得系統可用度99.9094%、列車妥善率高達100%，侯友宜強調，安全是通車的唯一指標。三鶯線已在4月26日已順利完成初勘，針對5項履勘前須改善事項，包括月台端牆縫隙過大、緊急停車按鈕張貼警示標語等，捷運局目前已全數改善完畢，將請主管機關即刻提報交通部辦理履勘。三鶯線與板南線採「垂直分層」設計，頂埔站透過轉折的2層電扶梯，讓三鶯線可直達板南線，號稱2分鐘內可快速雙線轉乘，；三鶯線未來將延伸八德，連結桃園綠線大湳站，通往桃園機場，目前已進行招標。新北市捷運局長李政安補充說明，頂埔站以「綠色科技」為核心，採盒體設計並導入植栽，結合大跨度與半通透結構，打造綠意盎然的空中植物園，讓車站更具活力陶瓷老街站設計以「生態陶遊」為理念，採簡潔量體降低環境衝擊；入口以磚紅窯洞意象呈現，呼應鶯歌陶瓷文化，並結合台灣與日本藝術家創作「玩陶」與「有趣」作品，展現多元陶藝特色；由酒寮巷步行僅需2分鐘，就能抵達鶯歌陶瓷老街，將有效帶動觀光並建立更完善的北北桃捷運生活圈。三鶯線三峽站到台北大學（恩主公醫院）站沿途會經過的龍恩里里長黃家賢表示，三鶯線興建已久，當地居民們都很期待，但，北大特區又是屬於比較寧靜的住宅區，若噪音問題沒有解決，會有憂慮。侯友宜則承諾，會逐步改善列車噪音問題，維持附近居民的生活品質。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，三鶯線完工之後，將大幅改善鶯歌、三峽的交通便利性，往來台北市區的通勤時間可節省約20分鐘，可望進一步導引雙北蛋黃區買盤朝三峽、鶯歌尋屋，尤其鶯歌、三峽都有新興重劃區推案支撐，周邊站點的房價相對穩健，可把握當前房市景氣盤整的時候趁機布局。陳定中表示捷運議題對地方房市的影響，通常會對應工程進度和通車時程，像是三鶯線主線通車在即，沿線已有部分剛性需求買盤卡位；不過目前售屋的屋主，在建設兌現之際，對房價仍有一定期待，但；但中長期還有延伸八德的遠景可期，具備串聯北北桃大都會的優勢，因此沿線的發展潛力仍受矚目。