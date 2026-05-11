華語影壇經典警匪系列《寒戰》回歸，最新前傳電影第三部曲《寒戰1994》近日釋出劇照，最令影迷震驚的莫過於以特別演出回歸的郭富城，超級凍齡，現年已60歲的他，對比14年前演出的模樣，幾乎看不出歲月痕跡，簡直就像是只換了一套西裝而已，有粉絲驚嘆：「這種神顏真的欠看！」
郭富城的46歲與60歲！粉絲驚：這14年他像是只換了套西裝
郭富城在2012年首次飾演《寒戰》中的警務處副處長「劉傑輝」，當時的他46歲，以知性且具備高層霸氣的形象深植人心。今年他為前傳《寒戰1994》再次披上西裝，臉部狀態與精壯身材竟與當年如出一轍。
有影迷將兩部電影劇照放在一起對比，發現在郭富城的外型上，看不見歲月的改變，「正常人14年是歲月，郭富城這14年比較像只是換了一套西裝……真的太扯！」、「這種顏值不去看個兩次對不起自己，哈哈哈！」
60歲不老神話！劉處長依舊霸氣
《寒戰1994》全劇描述2017年，
新一屆保安局局長候選人李文彬（梁家輝 飾）突然失蹤，為此，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）向資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求協助，開啟了一份1994年的神祕檔案。1994年香港回歸前夕，政治部即將解散。一宗富商綁架案， 讓熱血正義的李文彬（劉俊謙 飾）與冷血野心家蔡元祺（吳彥祖 飾），在警界掀起一場暗潮湧動的權力較量。首富家族潘氏父子（ 謝君豪及吳慷仁 飾）、警隊、黑道及英方四方勢力捲入其中，各有算盤、相互牽制， 香港迎來了新一輪權力洗牌，並為2017年的寒戰風波埋下了伏筆 。
《寒戰》電影系列包括2012上映的《寒戰》及2016上映的《寒戰2》，郭富城飾演的劉傑輝處長是冷靜理智、擅長體制運作的文官派代表，與梁家輝飾演的行動派李文彬，兩人對戲的精彩火花堪稱影史經典。在最新前傳《寒戰1994》中，郭富城雖然並非第一男主角，但角色地位極其重要。他負責串聯起整齣寒戰的時間線，為後來的警隊權力格局鋪陳，不老顏值也很連戲。《寒戰1994》現已全台上映。
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郭富城在2012年首次飾演《寒戰》中的警務處副處長「劉傑輝」，當時的他46歲，以知性且具備高層霸氣的形象深植人心。今年他為前傳《寒戰1994》再次披上西裝，臉部狀態與精壯身材竟與當年如出一轍。
有影迷將兩部電影劇照放在一起對比，發現在郭富城的外型上，看不見歲月的改變，「正常人14年是歲月，郭富城這14年比較像只是換了一套西裝……真的太扯！」、「這種顏值不去看個兩次對不起自己，哈哈哈！」
60歲不老神話！劉處長依舊霸氣
《寒戰1994》全劇描述2017年，
《寒戰》電影系列包括2012上映的《寒戰》及2016上映的《寒戰2》，郭富城飾演的劉傑輝處長是冷靜理智、擅長體制運作的文官派代表，與梁家輝飾演的行動派李文彬，兩人對戲的精彩火花堪稱影史經典。在最新前傳《寒戰1994》中，郭富城雖然並非第一男主角，但角色地位極其重要。他負責串聯起整齣寒戰的時間線，為後來的警隊權力格局鋪陳，不老顏值也很連戲。《寒戰1994》現已全台上映。