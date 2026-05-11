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▲有粉絲對比2012年電影《寒戰》（如圖）和2026《寒戰1994》的劇照，發現郭富城幾乎沒什麼變化，像是只換了一套西裝。（圖／翻攝自微博）

華語影壇經典警匪系列《寒戰》回歸，最新前傳電影第三部曲《寒戰1994》近日釋出劇照，最令影迷震驚的莫過於以特別演出回歸的郭富城，超級凍齡，現年已60歲的他，對比14年前演出的模樣，幾乎看不出歲月痕跡，簡直就像是只換了一套西裝而已，有粉絲驚嘆：「這種神顏真的欠看！」郭富城在2012年首次飾演《寒戰》中的警務處副處長「劉傑輝」，當時的他46歲，以知性且具備高層霸氣的形象深植人心。今年他為前傳《寒戰1994》再次披上西裝，臉部狀態與精壯身材竟與當年如出一轍。有影迷將兩部電影劇照放在一起對比，發現在郭富城的外型上，看不見歲月的改變，「正常人14年是歲月，郭富城這14年比較像只是換了一套西裝……真的太扯！」、「這種顏值不去看個兩次對不起自己，哈哈哈！」《寒戰1994》全劇描述2017年，