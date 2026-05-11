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荷蘭籍郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，引起國際關注。法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）表示，從郵輪上撤離並於10日搭機返回法國的5名法國人當中，有一人出現了該疾病的症狀。根據法新社、英國廣播公司（BBC）報導，勒克努在社群平台X（舊稱推特）上發文該名法國籍人士是在從特內里費島飛往巴黎的包機上出現症狀的，因此從宏迪斯號撤離的所有五名法國公民已「立即被嚴格隔離，直至另行通知」。這批法國公民是在10日時從宏迪斯號遣返的90多名遊客中的一部分。他們搭乘的法國包機降落於勒布爾熱機場（Le Bourget Airport）後，可以看見身穿個人防護裝備（PPE）的官員在停機坪接應。隨後，救護車將他們送往巴黎的畢夏醫院（Bichat hospital）。法國歐洲暨外交部在聲明中表示，他們將在那裡接受72小時的隔離與全面評估，之後再返回家中進行為期45天的居家隔離。此外，14名從特內里費島飛抵馬德里的西班牙籍人士，目前正於西班牙首都的一家軍醫院接受強制隔離。英國籍人士已飛抵曼徹斯特。英國衛生安全局（UKHSA）表示，目前尚無英國人報告出現症狀，但正持續監測中。西班牙衛生秘書帕迪拉（Javier Padilla）表示，截至週日結束，宏迪斯號150名乘客與機組人員中，已有超過90人被送回家鄉。前往澳洲的航班預計於11日啟程。待所有乘客與機組人員離船後，宏迪斯號將繼續前往荷蘭，屆時將對一名死亡乘客的遺體及其遺物進行消毒後移出。漢他病毒通常由囓齒動物攜帶，症狀包括發燒、極度疲勞、肌肉酸痛、腹痛、嘔吐、腹瀉及呼吸困難。不過世衛組織認為部分乘客在南美洲感染的「安地斯病毒株」（Andes strain）存在人傳人的可能性。