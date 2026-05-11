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▲天能綠電董事長廖福生敲鑼，象徵新股上櫃。（圖／記者李青縈攝）

去年營收暴衝 123%、EPS 4.01元 獲利創新高

341億度長約在手 訂單看到3年後

雲豹能源小金雞、售電品牌天能綠電（7842）今（11）日以每股承銷價108元正式掛牌上櫃，開盤價119元，漲幅超過10%，隨後漲幅收斂。天能綠電董事長廖福生指出，上櫃是公司重要里程碑，更代表台灣綠電交易市場逐漸成熟，售電產業邁向規模化及制度化。櫃買中心今舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式。廖福生說，在AI發展下，高耗能產業對電力需求大增，電力即競爭力，公司價值在提供穩定綠電以及減碳方案，協助企業保持競爭優勢。櫃買中心總經理陳麗卿指出，期許天能綠電上櫃後，善用資本市場力量籌措資金、吸引人才，櫃買中心將繼續扮演陪跑者，協助公司永續經營。天能綠電2025年營收達22.85億元、年增123％，稅後淨利5,969萬元、年增137%，每股盈餘（EPS）4.01元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。去年綠電交易量近4.2億度，也穩居市場龍頭。今年第一季天能綠電營收達7.22億元、年增86.9%，稅後淨利1,992萬元、年增48%，每股盈餘（EPS）1.33元，單季營收、獲利與EPS同步改寫歷史新高。天能綠電總經理唐亞聖指出，訂單能見度佳，在手訂單合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，帶來穩定且可預期的收入來源，未來2至3年訂單能見度高，並預期今年底合約規模將進一步擴大至400億度以上。天能綠電目前已協助約60家企業完成綠電轉供，客戶橫跨半導體、電子、金融及零售產業，包括美光、日月光、中華電信、玉山金控、京元電子等指標企業，其中半導體與電子製造業占比達四成，市場滲透力強勁。