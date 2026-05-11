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台灣好市多推「提早入場」新服務！黑鑽會員5/25起9點就能逛

自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場採買，較一般營業時間提早1小時；金星會員、商業會員則維持原樣，於賣場開始營業時間上午10時才能入場

▲自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場採買，較一般營業時間提早1小時。（圖／好市多提供）

跟上美國！好市多「提早入場服務」評價高：更好逛

▲好市多黑鑽卡會員，每年可享有2%的消費回饋，還能利用回饋金折抵。（圖／好市多官網）

好市多提早入場服務來了！台灣好市多於今（11）日發出公告，將針對黑鑽會員推出提早入場服務，事實上，好市多尊榮會員提早入場措施已先在美國等地區推出，台灣今年跟上國外引進相關制度，未來黑鑽會員不只能享有年度消費2%回饋，還可以提早進賣場，逛起來更舒適。台灣好市多於今日公告將黑鑽會員「提早入場」新服務推出，，實際開放時間仍將依各賣場現場公告為準。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，黑鑽會員提早入場措施，除提供黑鑽會員專屬禮遇外，也作為分流尖峰時段人潮的服務方案之一，透過更優質的購物體驗，進一步強化會員對品牌的信任與認同；好市多也將持續致力於提供所有會員良好的購物環境與服務體驗。美國早在2025年9月2日時，就已推出尊榮會員提早入場措施，當時新制實施前就引發在地不少會員熱議，甚至有會員為了避開購買人潮、提升購物效率，而選擇升級為尊榮會員。事實上，台灣好市多黑鑽卡原本就以「2%消費回饋」深受高頻率採購、大家庭及商務客群喜愛，現在更新增了「專屬提早入場」特權，讓會員的專屬權益從實質的金錢回饋，進一步升級為更舒適、從容的購物體驗。