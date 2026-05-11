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▲廖思惟拿著母親節小蛋糕，似乎在慶祝自己當媽，更坐實未婚生子一事。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

▲廖思惟的自拍照中，一張依偎著男子撐傘，一張則是搭電梯時把頭靠在男子肩膀上。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

微風集團小公主廖思惟今年3月被爆在澳洲未婚生子，低調當媽，女兒疑似已經2歲。而廖思惟最近返台過母親節，昨（10）日她在小紅書、IG一連更新多張美照，只見廖思惟手拿一塊小蛋糕，上面的插牌寫著「Thank you Mom」的字樣，廖思惟也發文：「祝每個媽媽母親節快樂」。另外，她的其中2張自拍照中，緊緊靠著一名男子的肩膀，此人不確定是新男友還是爸爸廖鎮漢，掀起討論。廖思惟昨日分別在小紅書、IG貼出多張美照，小紅書的配文寫道：「祝每個媽媽母親節快樂」，IG的文案則是簡短的英文單詞「Lovees」。至於她PO出的照片，內容相當碎片，有廖思惟的自拍，還有她和朋友聚餐、挑唱片、散步的照片，其中藏著許多亮點。首先，廖思惟似乎不否認自己已經當媽，她手拿一塊小蛋糕，上面有「Thank you Mom」字樣的小插牌；而廖思惟的媽媽孫芸芸並未入鏡，因此這顆蛋糕比較像是有人送給廖思惟，或是她買給自己的。另外，廖思惟的2張自拍照中，都有一個高大肩膀入鏡，應該是一名男子。廖思惟甜蜜依偎在他身旁，兩人一起撐傘、搭電梯，互動感覺十分親暱。不過廖思惟始終沒拍到男子的正臉，有人猜測是她的男朋友，也有人認為應該是她的爸爸、微風董座廖鎮漢，因為廖思惟日前才PO出父女合照，祝廖鎮漢生日快樂。廖思惟對於網友的流言蜚語目前都沒回應，而她今年3月爆出未婚生子的消息時，也沒特別對外澄清此事，只有孫芸芸夫妻站出來表態，說會支持女兒的一切決定，相當於變相承認廖思惟在澳洲未婚生子。另外，有中國網友挖出廖思惟小孩生父的身分，是一名陸劇臨演，後來去到澳洲當房仲才結識廖思惟；之前他的社群有分享過與廖思惟約會的合照，但兩人在小孩生下前就已分手。