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針對台灣醫護人力短缺問題持續升高，立法院日前三讀通過三班護病比入法，行政院也已核備「護理人力政策整備中長程計畫(114-117年)」4年275億元，提出逐步推動住院整合照護、建立護理佐理員制度，顯示政府與立法院已正面回應第一線醫護長期承受的人力壓力，這是重要一步。壯世代教科文總會表示高度肯定，不過在台灣正式進入超高齡社會、醫療與照護需求快速增加的情況下，單靠增加護理師考照、改善護病比與薪資獎勵，恐怕仍難以立即補足龐大的第一線缺口。總會指出，衛福部「護理人力政策整備12項策略計畫」中，已明確提出「逐步全面推動住院整合照護計畫」與建立護理佐理員制度，讓尚未通過國考的準護理夥伴加入醫院住院整合照護，採取Skill-Mixed分級分工模式，提升醫院照護效率。這代表政策方向已經開始從「只增加護理師」轉向「重新設計照護團隊」，值得高度肯定。壯世代教科文總會表示，護理佐理員制度過去之所以推動不易，並非社會沒有需求，而是長期受限於五項結構問題：第一，護理專業團體擔心低薪替代護理師；第二，醫療責任歸屬不清；第三，健保支付尚未建立對生活照護與健康支持的合理給付；第四，醫院文化長期讓護理師承擔過多非核心工作；第五，照護助理缺乏清楚職涯階梯，難以吸引穩定人力投入。因此，未來政策關鍵不應是用佐理員取代護理師，而是建立清楚分工、分級認證、責任明確與支付配套的分層照護制度。總會建議，政府可先以「住院整合照護」為試辦起點，建立「壯世代醫護佐理員制度」，由衛福部、勞動部、教育部及地方政府共同推動，採三至六個月短期培訓與分級認證，優先招募55歲至75歲仍健康、有服務意願、具照顧經驗與責任感的壯世代投入醫療輔助與健康支持工作。訓練內容應包括病患安全、感染控制、生命徵象基礎觀察、失智與高齡溝通、復健陪同、院內引導、出院追蹤、家屬溝通與緊急通報流程。總會強調，壯世代醫護佐理員的定位必須清楚，不執行侵入性醫療、不取代護理師臨床判斷，也不承擔專業護理職責，而是協助處理大量生活支持與健康陪伴工作，包括病患陪伴、用餐協助、活動陪同、基礎觀察、院內移動協助、出院後關懷及社區健康支持，讓護理師回到真正需要專業判斷與醫療處置的核心工作。總會指出，國際經驗已證明分層照護具有可行性。英國NHS長期設有Healthcare Assistant協助病房基本照護與病患服務；德國有照護助理員制度，由受訓人員協助日常照護；日本也透過看護助手、介護福祉士與社區支援員，分擔高齡照護與生活支持工作。這些制度共同顯示，超高齡社會不能只依賴醫師與護理師兩種專業人力，而必須建立多層次、可訓練、可管理、可支付的人力結構。總會建議，第一階段可先選定若干醫學中心、區域醫院與長照機構試辦，建立「1名護理師＋若干醫護佐理員」的團隊模式，由護理師負責專業照護與臨床判斷，醫護佐理員負責生活照顧與健康支持，並以明確工作清單、督導機制與責任保險降低風險。第二階段再導入健保或公務預算支持，建立合理支付標準，避免醫院將佐理員制度變成低薪替代方案。第三階段則可銜接第三人生大學、職訓系統與長照積分制度，讓壯世代醫護佐理員成為正式職涯，而非臨時人力。壯世代教科文總會表示，《壯世代理想國》早已提出，台灣真正的問題不是缺人，而是大量具健康、能力、工作意願與人生經驗的壯世代人口，尚未被重新導入社會需求體系。若能將壯世代導入醫療、長照、社區健康與出院追蹤服務，不僅可緩解醫護缺工，也能創造壯世代再就業、社區互助與長壽產業發展的新循環。總會最後強調，超高齡社會真正需要的，不只是增加病床與醫院，而是重新設計整體醫療照護人力結構。政府應以現有「護理人力政策整備12項策略計畫」為基礎，儘速啟動壯世代醫護佐理員試辦工程，讓護理師專業被尊重、病患照顧更完整、壯世代人力被善用，為台灣建立更務實、更有韌性的長壽健康支持系統。