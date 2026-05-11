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世界第一！Zaha Hadid遺作「淡江大橋」：全球最長單塔不對稱斜張橋

▲淡江大橋將於5月12日開通。（圖／翻攝自新北捷運臉書／日月影視提供）

淡江大橋將開通！淡水必吃「十大隱藏版」美食：35元起銅板價吃飽

阿娥排骨酥麵

陳家秘醬烤玉米

廣泰香西點麵包

淡海阿婆小吃店

地址：新北市淡水區中正路二段50巷8號

時間：06:00-16:00，周日公休（臉書公告其他公休）

電話：02-2805-5570



祖傳三代的平價小吃店，推薦傳統「炸糕（粿）」25元，酥脆口感讓人驚艷；不少人都提到蒜蓉醬，加入「臭豆腐」55元、「糯米腸」25元都很讚，還有「豬血湯」40元、「炒米粉」40元，難得一見的高CP值很適合飽餐一頓。



稻草人茶攤

地址：新北市淡水區清水街50號

時間：11:00-23:00

電話：02-2620-1201



淡水人從小吃到大的「雞排」70元，創立於1991年，主打厚實大塊的傳統古早味現炸，在地人稱讚烤完肉質嫩也不會乾柴；隱藏版標配組合，則是配上一杯「珍珠奶茶」30元，標準奶精奶茶風味，重現兒時回憶。



福哥石頭餅

地址：新北市淡水區清水街9號

時間：約16:30出攤（無固定時間）



據說是印尼華僑的爸爸引進的貴族傳統點心，推薦招牌花生、芋頭口味，還可以選雙拼，譬如花生＋巧克力等，50款口味都是均一價35元、雙拼一樣不加價，吃起來份量很夠，還有創意科學麵口味，嗜辣者推薦點第50款辣味，連老闆自己都說真的很辣。



地址：新北市淡水區中正路二段50巷8號時間：06:00-16:00，周日公休（臉書公告其他公休）電話：02-2805-5570祖傳三代的平價小吃店，推薦傳統，酥脆口感讓人驚艷；不少人都提到蒜蓉醬，加入都很讚，還有，難得一見的高CP值很適合飽餐一頓。地址：新北市淡水區清水街50號時間：11:00-23:00電話：02-2620-1201淡水人從小吃到大的，創立於1991年，主打厚實大塊的傳統古早味現炸，在地人稱讚烤完肉質嫩也不會乾柴；隱藏版標配組合，則是配上一杯，標準奶精奶茶風味，重現兒時回憶。地址：新北市淡水區清水街9號時間：約16:30出攤（無固定時間）據說是印尼華僑的爸爸引進的貴族傳統點心，推薦招牌花生、芋頭口味，還可以選雙拼，譬如花生＋巧克力等，，吃起來份量很夠，還有創意科學麵口味，嗜辣者推薦點第50款辣味，連老闆自己都說真的很辣。

▲大吉祥香豆富，一碗滿滿好料。（圖／記者蕭涵云攝） 大吉祥香豆富

地址：新北市淡水區學府路171號

時間：11:00-20:00

電話：02-2621-0719



位於淡江大學旁，是學生畢業後還回味不已的必吃口袋名單，專賣湯的「鴨血臭豆腐」85元，有紅燒與辣味可選，再搭配金針菇、貢丸等配菜與麵，食材都很入味，女生吃份量很夠，男生再加麵也只要15元，相當平價實惠。



博愛街沙茶羊肉

地址：新北市淡水區博愛街6號

時間：16:30-21:30

電話：02-2622-5856



只賣「沙茶羊肉200元＋白飯15元」一套，就讓不少人回味再三。主打重口味沙茶，大火現炒到羊肉和青菜都包裹著鹹香沙茶，十分入味很下飯，推薦加一點小辣更好吃。



麻吉奶奶鮮奶麻糬

地址：新北市淡水區中正路220號

時間：12:00-20:00，周六日12:00-20:30

電話：02-2626-0358



連當地人也很樂意推薦，位在淡水老街上的人氣特色甜點。做法與傳統麻糬不同，手工製作的鮮奶麻糬，口感非常Q彈卻不黏牙，沒有加糯米更不怕吃了會脹氣；冰涼「一攤」上桌，自行以筷子拌入各種口味粉末、再切成小塊入口，必吃「花生鮮奶麻糬」120元、「芝麻鮮奶麻糬」120元。



HALAL MOON CURRY HOUSE穆屋咖哩

地址：新北市淡水區中正路11巷11號

時間：11:30-19:30、周五六11:30-20:00，周一二公休



標榜巴基斯坦風味，以濃郁香料煮出微辣的咖哩香氣，甩餅現點現甩，推薦「咖哩牛肉甩餅」120元，包進不少牛肉還加了許多高麗菜、握起來超大一捲，餅皮口感是少見的鬆韌帶有彈性；聽說羊肉也很受歡迎，老饕還提醒一定要加起司更美味。



地址：新北市淡水區學府路171號時間：11:00-20:00電話：02-2621-0719位於淡江大學旁，是學生畢業後還回味不已的必吃口袋名單，專賣湯的，有紅燒與辣味可選，再搭配金針菇、貢丸等配菜與麵，食材都很入味，女生吃份量很夠，男生再加麵也只要15元，相當平價實惠。地址：新北市淡水區博愛街6號時間：16:30-21:30電話：02-2622-5856只賣一套，就讓不少人回味再三。主打重口味沙茶，大火現炒到羊肉和青菜都包裹著鹹香沙茶，十分入味很下飯，推薦加一點小辣更好吃。地址：新北市淡水區中正路220號時間：12:00-20:00，周六日12:00-20:30電話：02-2626-0358連當地人也很樂意推薦，位在淡水老街上的人氣特色甜點。做法與傳統麻糬不同，手工製作的鮮奶麻糬，口感非常Q彈卻不黏牙，沒有加糯米更不怕吃了會脹氣；冰涼「一攤」上桌，自行以筷子拌入各種口味粉末、再切成小塊入口，必吃地址：新北市淡水區中正路11巷11號時間：11:30-19:30、周五六11:30-20:00，周一二公休標榜巴基斯坦風味，以濃郁香料煮出微辣的咖哩香氣，甩餅現點現甩，推薦，包進不少牛肉還加了許多高麗菜、握起來超大一捲，餅皮口感是少見的鬆韌帶有彈性；聽說羊肉也很受歡迎，老饕還提醒一定要加起司更美味。

美國《CNN》評選為「2025年全球11大重要建設」的淡江大橋5月12日將開通！吸引大家關注淡水人氣美食，除了耳熟能詳的淡水魚丸阿給、黑殿排骨飯，一次整理必吃「十大隱藏版」人氣美食，最便宜35元起銅板價就能吃飽，尤其古早味雞排、排骨酥麵、菠蘿麵包、傳統炸粿、烤玉米、石頭餅、咖哩甩餅、等，朝聖欣賞「曲線女王」知名建築師Zaha Hadid遺作，全球最長單塔不對稱斜張橋還能吃飽喝足。橫跨淡水河口的淡江大橋，為「曲線女王」知名建築師Zaha Hadid遺作，靈感結合淡水河、淡水夕照與雲門舞集舞者姿態，還讓橋梁與觀音山相互呼應，從陸地、河口及空中俯瞰，都能感受其美感與藝術性，不只是近年台灣最受矚目的重大公共建設之一，更被視為全新國際地標。尤其，淡江大橋是全世界最長、量體最大的單塔不對稱斜張橋，全長920公尺、橋高20公尺、最大跨距達450公尺刷新世界紀錄。將迎接淡江大橋開通，勢必為淡水小鎮帶動人潮，在地獨有美食人氣已全面攀升。《NOWNEWS今日新聞》為大家盤點淡水必吃「十大隱藏版」美食，竟然最便宜35元起銅板價就有，還份量大得一下就吃飽。地址：新北市淡水區北新里淡金路一段150-1號時間：周二至周日06:00-21:00、周一公休電話：02-2625-0228大到不行的，除了大塊排骨酥肉、青菜，還給半顆蛋，麵條也不少，屬於油蔥酥湯頭風味，還可以加一點辣椒增加層次。樸實家常的耐吃味道，讓在地人也非常推薦，人潮幾乎從早排到晚。地址：新北市淡水區仁愛街1號時間：17:30-20:00、六日16:30-20:00，周三四公休不費工反覆不停地為玉米刷醬、大火烘烤，吃起來玉米本身軟Q帶有甜味，烤後非常入味，粉絲最愛香醇醬料不死鹹，推薦必吃蒜味加辣；老闆還分享，喜歡軟糯或硬的口感都可以指定，地址：新北市淡水區淡金路三段347號時間：周一至周五09:00-22:00、六日09:00-18:30（店休5/15、5/16、5/30、5/31）電話：02-2622-3015堪稱「淡水最強菠蘿麵包」，原味、奶酥、加上包餡口味，竟然超過10款以上，其他品項麵包也很多元，假日一出爐更是秒殺。推薦不會太甜又飽滿的，外表酥脆得很驚艷；鐵粉分享，買回家冷凍後，要吃時再加熱，也一樣好吃。