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屬於典型錯假訊息操弄。



外交部指出，有關協助史國推動產業園區計畫，核心目的除繁榮史國經濟外， 同時也是協助我國企業全球布局。 民間企業的投資意願受全球經貿與區域情勢影響，具高度變動性， 實際執行仍須視市場環境而定，政府僅扮演媒合與促進角色。 外交部對於未經證實的民間投資預估數額不予評論。



外交部強調，任何國家移工來台， 均須符合我國相關主管機關嚴格的體檢與防疫標準， 而且任何國家與我國的勞務合作都必須以維護我國家安全與公眾健康 為優先前提， 並以有助填補我國特定產業勞動力缺口及促進雙邊專業技術交流為考 量。







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總統賴清德成功突破中國封鎖，在2日成功飛抵非洲友邦史瓦帝尼進行3天訪問。不過，賴清德返國後史國媒體報導台灣將投資250億元，包括戰略儲油槽、工業園區計畫及台商投資計畫。對此，外交部長林佳龍今（11）日澄清表示，250億元包含融資貸款與招商，外交部也發現史國有些媒體長期在傳播錯假訊息。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，民眾黨立委王安翔關切史國媒體報導投資250億元一事，林佳龍表示，外交部已經做過澄清，250億其實是把融資貸款、招商、未來民間企業的投資計劃，外交部已經做過說明，他們發現史國有些媒體長期在傳播錯假訊息，從賴清德宣布要去史瓦帝尼國是訪問，就有一些史國媒體說我國駐史瓦帝尼大使貪污，一系列包括錯假訊息，頻率很高在出訪期間爆發出來，去查IP確實有些錯假訊息操弄，不過當然有一些是誤會，第一時間能夠說明給合理解釋。林佳龍說，戰備儲油槽是史國史上最大投資案，我們來幫他們完成，這是融資案，工程都如期進行中；台灣產業創新園區是史國提供土地，來幫忙招商。針對史國時報（Time of Eswatini）報導投資250億元、每年再從史國招募1千名移工一事，外交部7日時曾發布新聞稿澄清，相關內容毫無事實基礎，也未提出任何具體證據，