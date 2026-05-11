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泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），在監獄服刑八個月後，5月11日提前獲釋出獄。曼谷北部的孔普雷中央監獄（Klong Prem Central Prison）外，除了戴克辛的家人迎接，數百名身穿標誌性紅衫的支持者歡呼。現年76歲的戴克辛，自去年9月起因貪腐案服刑1年。 泰國矯正署先前表示，由於戴克辛年事已高，且剩餘刑期不到1年，符合提早出獄的條件。而他獲釋後，將在4個月的假釋期間配戴電子監控裝置。為了迎接戴克辛，紅衫軍核心成員特別包車前往曼谷，10日早上11點左右就在監獄外的人行道上鋪墊子、搭帳篷，現場還掛有「歡迎總理回家」等標語。其中一名代表透露，他們還帶上了那空帕儂府引以為傲的農產品「那空帕儂1號」荔枝，要讓戴克辛嚐嚐。戴克辛2001年起擔任泰國總理，2006年因軍事政變下台後，長期流亡海外。他於2023年8月返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳，被轉送到警察醫院服刑。泰國最高法院於2025年9月9日針對戴克辛保外就醫案進行宣判，戴克辛遭判處監禁一年。戴克辛所屬的為泰黨（Pheu Thai）及其前身，是21世紀泰國最成功的政黨，但在今年2月的國會大選中，為泰黨遭遇史上最慘重挫敗，淪為第3大黨，引發外界對戴克辛政治機器前景的質疑。但為泰黨加入保守派總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）的執政聯盟，讓戴克辛重返政壇增添可能性。