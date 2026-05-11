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護師工會顧問赴監察院告發 預告再來是地檢署

七醫界團體聯合聲明 兩年緩衝期是安全著陸關鍵

三班護病比入法，在上禮拜五立法院三讀通過，下午衛福部接著與護理等代表討論入法條文、緩衝期等執行細節。不過，護師工會顧問陳玉鳳質疑，衛福部長石崇良瀆職圖利護航醫療財團，更認為他在會中表態「歡迎去告」，今（11）早在監察院告發。石崇良澄清，自己當時是說「好，我接受」。立法院8日三讀通過《醫療法》部分條文修正草案，讓護理界關切的三班護病比入法。隨後，衛福部下午與醫院、護理等代表開會，初步擬定將在5月20日前預告「醫療機構設置標準」草案，並且預計在117年5月1日正式上路，預告期仍接受外界意見。不過，石崇良曾承諾將在116年年底實施護病比。陳玉鳳在上週會議表達不滿，更認為石表示，歡迎提告；她今日前往監察院告發，更預告第二波將前往地檢署。石崇良今日在立法院衛環委員會會前受訪澄清，自己對這樣的說法錯愕，不太相信自己會這樣講話，而會議全程都有錄音，因此重聽錄音檔後，自己是說「好，我接受」。對於提告一事則不再回應。台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫療社團法人協會今發布共同聲明表示，兩年緩衝期是「入法安全著陸」的關鍵—避開關床潮與急診壅塞，確保民眾就醫權益與醫療韌性。醫界承諾緩衝期不等於空窗期，呼籲社會大眾與護理團體，應理性看待這兩年的「整備期」。在未來兩年內全力推動「加速人才回流」透過政府補助與院內獎勵，提升白班與假日加給；「落實紮實訓練」確保新進護理人員在緩衝期內獲得完善教育，降低職場挫折感與離職率；「智慧醫療轉型」導入科技減輕護理行政負擔，讓護理回歸專業照護。