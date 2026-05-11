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▲安海瑟薇（如圖）被《穿著PRADA的惡魔》首集服裝設計派翠西亞費爾德認為與Chanel很契合，他本身也曾穿戴該品牌的產品出席品牌贊助的活動。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇在《穿著PRADA的惡魔》中的藍色毛衣，讓無數粉絲印象深刻與懷念，續集也特別致敬這個部分。（圖／翻攝自EW）

▲艾蜜莉布朗在《穿著PRADA惡魔2》服務的精品單位變化，讓時尚迷特地製圖解釋彼此之間的等級區別。（圖／二十世紀影業提供）

《穿著PRADA的惡魔2》全球上映不滿2週，票房已達4.33億美元，超過首集的總票房3.26億美元，相關話題仍在發燒。《NOWNEWS今日新聞》整理片中5大彩蛋，讓觀眾更能了解片中暗藏的玄機，包括安海瑟薇扮演的小安其實最喜歡Chanel，片中露出最多的品牌也不是PRADA等，粉絲進戲院二刷、三刷時，也可以仔細留意。安海瑟薇扮演的小安，在第一集初登場是個對新聞工作有熱情、但對時尚並沒有任何興趣的女生，就算在《伸展台》雜誌擔任主編助理，也沒有想配合，顯得異常突兀。20年後她成了出色的女記者，對於時尚的品味也強化不少，兩集中她都出現穿戴Chanel產品的畫面，似乎有某種暗示。對全球無數女性而言，香奈兒（Chanel）是她們的夢幻逸品，雖然小安在第2集對白中提過，自己後來把拿到的一堆Chanel產品都送人了，身旁的現任主編首席助理感到傻眼：「到底誰會把Chanel送人？」首集的服裝設計派翠西亞費爾德提過，她認為安海瑟薇天生就是個「香奈兒女孩」，氣質跟該品牌十分搭配。加上派翠西亞與Chanel關係良好，他們一聽到要出借產品讓安海瑟薇在片中穿戴，也表示相當樂意，希望藉此讓品牌能年輕化。20年過去，安海瑟薇歲數增長外表卻仍凍齡，而《穿著PRADA的惡魔2》比首集更是精品爭取合作的夥伴，Chanel當然繼續讓安海瑟薇拿著他們家的包包，因而片中小安的愛牌，似乎昭然若揭。不只小安的服裝在20年前後延續首集的設定，連兩部片她出現的第一個鏡頭，都是早上起床上班前刷牙，一面用手把鏡子上面的霧氣給擦掉。觀眾從鏡子裡看到她的動作，但首集中她用普通牙刷，續集裡則是拿著電動牙刷，除了現在的身分和經濟能力不大一樣，也透過這個小細節暗示她多年來在生活習慣上並沒有特別大的改變。一如片中的小安，就算過了20年，在工作的表現上已較為世故，面對任何人與事，還是保持熱情，也難免衝動，這是她個性上的本質，就算再怎麼經過磨練，也終究不會改變。有部分觀眾覺得她怎麼在20年後看似沒有變得更為成熟，仍有點慌慌張張，這正是這個人物性格上單純面的呈現。《穿著PRADA的惡魔》名場面之一，就是小安穿著藍色毛衣，被惡魔主編米蘭達教訓了一頓，讓她明白自以為「和時尚無關」，其實任何穿著上的產品，都是頂尖設計師一路延伸到花車特賣的產業鏈，皆是時尚的一部分。續集裡小安在劇終前也穿上了藍色毛衣，儘管款式不同，仍喚起粉絲的回憶。另一個讓首集粉絲直呼：「看到它們，回憶都湧上心頭。」的則是兩條藍色皮帶，片中米蘭達要小安挑選其中的一條，她則看不出有何不同，續集裡兩條藍色皮帶在路邊攤位出現，粉絲看到就像見到老朋友一樣，馬上知道是編導送給他們的小彩蛋。《穿著PRADA的惡魔》因為片名的關係，觀眾很自然會以為PRADA有顯著的存在。不過因為首集籌拍時，據稱各大精品擔憂得罪惡魔主編本尊、主導美國版《VOGUE》內容的安娜溫圖，都不是很願意贊助，態度最大方的就是Valentino，這分良好的合作關係延續到續集，片中出現他們家的包包、香水、鞋子等等，露出程度觀眾有目共睹。除了Valentino之外，情節裡提到艾蜜莉本來在Dior擔任高層，後來轉到了Coach，這兩個品牌自然也是贊助的大單位，小安一開始回到《伸展台》上班那天，身上背的大包包，也是Coach的產品，但這些情節竟然牽動到名牌之間的地位順序，多少有點傷感情。艾蜜莉在續集登場時，本來是Dior的高層，掌握《伸展台》的預算，變得可以對昔日的上司米蘭達予取予求，後面經過一番變化，劇終前她已經轉到Coach，小安跟她聊天時，兩人都是一副她被降格的感覺，對於精品不夠熟悉的觀眾才知道，Dior與Coach有那麼明顯的等級差距。有網友特別製作一張圖說明，時尚王國中，愛馬仕是王者，下面是3大巨頭Chanel、Dior、LV， 然後才是Gucci，接下來有一堆互別苗頭的品牌像是PRADA、FENDI、聖羅蘭等等，Coach算是「精品入門」甚至被認為僅是「輕奢」品牌。但Coach在最新一季財報有15%的成長，表現相當亮眼，等級不是最高，卻是真正超夯的品牌。