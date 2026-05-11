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立法院上週三讀通過7800億元版本國防軍購特別條例，民進黨台中市長參選人何欣純隨即痛批對手、立法院副院長江啟臣「全程神隱且袖手旁觀」，眼睜睜看著台中轉型機會被一刀切斷。對此，台中市議員參選人許育璿今（9）日嚴厲批評，何欣純身為資深立委，卻對台中最具優勢的產業困境視而不見，更是只剩下意識型態的操作。針對何欣純近日頻針對江啟臣，許育璿表示有3點意見：第一，何欣純身為多年立委，卻連立法院正、副院長應維持議事中立這種最基本的憲政常識都不懂，滿腦子只剩政治鬥爭與抹黑，令人懷疑：「這樣程度的立委，真的有資格選台中市長嗎？」第二，許育璿指出，台中擁有全台最成熟的精密機械與航太供應鏈，但在中央發展無人機產業的國家級資源分配中，台中竟被徹底邊緣化，他質疑：「何欣純嘴巴說愛台中，實際上卻對中央資源南移噤若寒蟬，這算什麼守護台中？」許育璿更指出，根據行政院115年資料，國內無人機業者共267家，台中市就佔了40家，遠高於嘉義縣的5家與台南市的29家；然而，民進黨政府卻投入80.5億元在嘉義興建「國家級無人機研究創新中心」，並在台南設置「國家太空中心南部辦公室」，何欣純敢嘴中央嗎？許育璿批評，台中明明最有資格成為無人機國家隊的核心基地，卻在中央資源大餅分配下淪為配角，而號稱要爭取市長大位的何欣純，卻連一句話都不敢替台中講，又是到了選舉才會突然想起。最後第三，許育璿也針對高達1.25兆元的國防特別預算提出質疑。他認為，如此龐大的預算缺乏監督，何欣純卻一路為中央「擦脂抹粉」，甘願當一份完全沒有細項的特別預算案的橡皮圖章。許育璿強調，台中市民需要的是敢向中央爭取建設、敢替在地產業發聲的代表，而非只會搞意識形態鬥爭的政治人物。中央和地方分工非常清楚，不要任何事都要上綱到國家安全，他呼籲何欣純應回歸立委職責，向台中產業道歉。