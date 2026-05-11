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中油累積虧損791億 中油：爭取增資、借款

伊朗戰爭已延續超過70天，迄今尚無停戰信號，經濟部先前已經表示，今年6、7月的天然氣、原油來源都已掌握，但立委擔心隨著戰爭拉長，台灣恐跟其他國家一樣面臨限油，中油董事長方振仁今（11）日在立法院經濟委員會表示，中油已開始籌措第4季油氣來源，並指第四季調度應該沒有問題，認為最緊急的時刻已經過去。現階段原油儲備用可以達到140到150天，天然氣則是來到12天，都超過法定標準，方振仁說，目前6月、7月份都已經調度差不多完成，目前朝向第4季調度規劃。他進一步補充，以天然氣而言，「我們最緊張的時候都已經調度完成了」，現在比較緩和情況下，開始著手第4季。至於原油，台灣可以透過美國調度，且中東國家也有尋找替代方案，如透過管線送往紅海，或是用船對船交運，即便出口量減少4成，但已經正在進行。民進黨立委陳亭妃進一步詢問，因為很多國家限制原油使用，擔心國內也會發生這類情況，方振仁強調，目前不會受到限油措施的影響。然而，中油全力在全球搶油，就必須要付出較高價格，但同時也無法轉嫁到民眾，截至4月汽柴已吸收142億元，3月累積虧損高達791億元，對於財務是一大打擊。國民黨立委謝衣鳯指出，中油去年負債比已高達93%，擔心接下來就會突破淨值，方振仁說一定是不能讓他跌破，因此不僅有向經濟部提出增資計畫，也有八大行庫專案融資。經濟部長龔明鑫表示，增資計畫行政院已經協商完成，名年約會增資1600億元，也會透過主計總處那邊釐清是否今年有沒有可能撥補機會。