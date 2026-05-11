我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）本週即將訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。美國白宮10日公開川普訪中詳細時程，中國官媒《新華社》也在11日早上釋出確切消息，指出川普將會在13日至15日訪問中國，受到全球矚目的川習會確定將會在北京登場。根據《新華社》報導，中國外交部11日宣布，應國家主席習近平邀請，美利堅合眾國總統唐納德·特朗普（川普）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。在北京公布消息不久期，白宮發言人凱利（Anna Kelly）10日表示，川普將於13日晚間抵達北京，14日上午將出席歡迎儀式，並與習近平舉行雙邊會晤，下午則會在習近平的陪同下，參觀列為世界文化遺產的「天壇公園」，並於當晚出席晚宴。在15日返國前，川普將參加習近平主持的午宴等活動。這次將是美中領導人時隔半年再次會面，也是川普在第一任期、2017年後首次訪中。此外，川普預訂在2026年稍晚，接待習近平對美國進行回訪。凱利表示，川普此次訪中巨大象徵意義，他將繼續推行過去一年來的做法，重新平衡美中關係，優先考慮互惠和公平，恢復美國的經濟獨立性，預期雙方會談到美中貿易委員會、美中投資委員會，並討論達成更多產業協議，涉及航空、農業和能源等領域。外界預期，此次川習會議題將會圍繞在美伊衝突、美中經貿及台海議題等。此外，中國所掌握的關鍵資源「稀土」以及科技限制、「芬太尼」毒品安全議題等關鍵議題可能也都會被搬上談判桌。