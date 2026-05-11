我是廣告 請繼續往下閱讀

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩提出的「育兒三箭」政見，高雄捍衛隊成員鄭孟洳、張以理、張耀中、林浤澤指出，柯志恩今年一月才隨黨意在中央杯葛總預算，一手擋下高雄近73億元治水及社福經費，其中包含 1.95億元的兒少計畫補助，導致基層育兒資源面臨斷炊危機；另一手卻在地方開出時程倒退、抄襲高市府現有成果的育兒福利支票。高雄捍衛隊痛批，柯志恩這種「一手擋預算、一手開支票」的雙面行徑，實為傷害高雄育兒環境的豬隊友。張耀中指出，柯志恩杯葛總預算，直接衝擊高雄家長的實質權益。其中最關鍵的1.44億元「育有未滿2歲兒童育兒津貼」，全國預算規模達129億元，目前各縣市僅能靠公務預算墊付硬撐，若總預算持續卡關，基層家庭的育兒補助恐面臨斷炊風險。此外，包括保母獎勵、兒童社區療育服務等共15項計畫也深受影響。他直批説，一個杯葛兒少預算的人，轉頭高談生育加碼，根本是厚顏至極的雙面人。林浤澤表示，高雄「區區有臨托、臨照」，陳其邁市府規劃兩年內（2028年）即布建完成，柯志恩卻喊要到2030年，比陳其邁市長的規劃還晚兩年。在社宅分配上，市府現行政策，已將婚育宅保障比例從20%提升至40%，只要是新婚或育兒家庭，不分胎次皆可適用；而柯志恩所提出的「二胎家庭優先承租 20%」，反而排擠了剛起步的一胎家庭，政見越抄越慢、越抄越退步，完全經不起現實考驗。鄭孟洳表示，柯志恩大談兒童18年後可領回41.5萬元的「未來帳戶」政見，但她似乎忘了，正是她在立法院杯葛總預算，把協助弱勢兒少穩定儲蓄的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」給高雄的約14萬個案管理經費一併擋下。她痛批，柯志恩連照顧弱勢孩子、穩定脫貧的14萬行政費都要擋，高雄市民憑什麼相信她18年後會兌現40萬的支票？鄭孟洳強調，這種大開18年後遠期支票，卻親手扼殺眼前脫貧希望的行為，正揭穿了柯志恩「育兒神隊友」的虛假面具。張以理表示，光是以高雄出生人口1.2萬人計算，柯志恩單就育兒政見的預算就接近許采蓁為了「打賴」所宣稱的社福將增加30億，而且該議員計算標準還包含「敬老卡」，如果把柯的敬老政見加入，花費將「遠遠超越」賴瑞隆。他認爲，柯志恩不只沒有產業願景，還一方面支持惡修財劃法、杯葛中央總預算，打亂高雄財政，一方面又開出更多支票，甚至同陣營還把對手的育兒社福政策抹成撒幣，這才是真正不負責任的芭樂票。高雄捍衛隊批評，柯志恩2022年落選市長後，這四年確實磨出了「育兒三箭」，但不是政策三箭，而是「擋育兒預算」、「抄育兒政見」、「開育兒芭樂票」。每一箭都偏離市政痛點， 自曝其短，還敢自稱是「育兒神隊友」，根本是打亂高雄財政與福利節奏的「豬隊友」！