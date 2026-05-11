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立法院上週三讀通過7800億元版本國防軍購特別條例，卻排除無人機等關鍵戰力項目，因此傳出總統府與行政院擬再提「無人機特別條例」。同時，有媒體指出中國解放軍評估，台灣若部署無人機，共軍不僅毫無勝算，更將面臨建軍以來最慘重損失。對此，民進黨立委王定宇今（11）日點名藍白3人，質疑是誰在幫助中國排除侵台障礙？根據《自由時報》10日報導，國安人士揭露，中國解放軍內部評估，台灣若能成功完成全方位的空中、水面及水下無人機部署，並整合先進的智慧型指管系統，將能徹底實踐美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）所構築的「地獄景象」（Hellscape）戰略。該消息更稱，共軍評估，台灣若達成這種飽和式無人機打擊的防禦藍圖，其攻台行動不僅毫無勝算，更可能遭遇建軍以來最為慘烈的毀滅性損失。對此消息，王定宇今發文點名國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌，怒批3人聯手將在台灣建立台美非紅供應鏈、21萬架各式無人機、AI和先進指管系統通通砍光。他更質疑，到底是誰在幫助中國解放軍排除侵台障礙呢？