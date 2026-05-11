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羅明才搬韓國案例 主張擴張財政救民生

國民黨又在搞買票政治？趙曉慧：寄望2028立委改選

國民黨立委羅明才日前提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全民普發1萬元「國民支援金」，預估國庫支出將高達2360億元。該案已於8日在立法院完成一讀，並交付經濟及財政委員會審查，引發外界熱議。對此，作家趙曉慧痛批，無論國民黨幹了什麼壞事，選舉前，只要搞「普發現金」、「還稅於民」這種買票策略，選民就被遮了眼。根據草案內容，羅明才認為，中東局勢持續動盪，造成國際能源與原物料價格劇烈波動，全球通膨壓力升高，台灣同樣受到高油價與物價上漲衝擊。他指出，基層民眾面臨薪資成長有限、實質薪資遭通膨侵蝕等問題，因此提出全民每人發放1萬元支援金，希望藉此減輕民眾負擔、刺激內需與提振消費。羅明才表示，韓國政府今年3月底才剛通過規模高達26.2兆韓元的補充預算，並針對所得後70%民眾發放「高油價損失支援金」，藉由擴張性財政政策穩定民生經濟。他認為，台灣目前同樣面臨類似壓力，因此應透過特別條例直接發放現金，由國家發展委員會負責規劃與執行，希望能快速減輕民眾生活壓力。不過，作家趙曉慧則在社群發文痛批，國民黨早已把「大撒幣」當成政治免死金牌。她直言，無論國民黨幹了什麼壞事，到了選舉前就會端出「普發現金」、「還稅於民」這種買票策略，選民就被遮了眼。趙曉慧更提到，去年大罷免未能成功，讓不少國民黨立委「逃過一劫」，接下來，他們還可以胡鬧2年。她最後直言，如果民眾真的希望終結這種鬧劇，只能寄望2028立委改選了。