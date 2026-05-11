印度多名遊客在泰國普吉島咖啡館內，離奇陷入昏迷，其中一人離世，警方正在調查原因。

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泰國媒體《曼谷郵報》報道，有五名印度遊客在8日晚11點左右結伴抵達普吉島卡馬拉海灘（Kamala Beach）一帶的一家咖啡館。不料，到了9日凌晨約1點54分，其中四人突然接連失去意識。

店員見狀立即報警求助，救援人員趕到現場後，隨後將4人分別送往芭東醫院（Patong Hospital）及他朗醫院（Thalang Hospital）搶救。其中，一名26歲的印度男子，送院後不治，其餘三人雖狀況穩定，但仍留院觀察。

報道指出，警方隨後前往醫院調查時，四人均處於昏迷狀態，無法錄取口供。

泰國當局目前已通知印度駐曼谷大使館，並安排法醫進行詳細驗屍，以查明真正死因。目前，案件仍在調查中。

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