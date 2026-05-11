任天堂日前宣布 Switch、Switch 2 等主機將進行全球價格調漲，台灣市場將在9跟進，消息一出引發玩家熱議，更掀起市場一波搶購潮，日本許多任天堂實體店面湧進大批人潮，民眾下班後手刀衝刺，不少店家陸續售罄、限制購買，就連黃牛們也不斷在網上調漲價格。
日本任天堂5月8日發布聲明表示，有鑑於市場環境的各種變化，預計5月25日起，將對旗下遊戲機建議零售價做出調整，以日本為例，Switch 2從49980日圓（約新台幣1萬元）上調至59980日圓（約新台幣12000元），Switch則由32978日圓（約新台幣6600元）漲到43980日圓（約新台幣8800元）。
由於 Switch 漲價消息突然，讓許多玩家或原本在觀望的消費者幾乎沒有時間應對，任天堂官方的 My Nintendo Store 已顯示暫無庫存；有日本網友分享，秋葉原多家任天堂實體零售店，不斷湧入大量人潮搶買，排隊人潮目測達200至300人，店家只能祭出限購令維持秩序。
實際觀察日本線上拍賣網站更誇張，官方漲價都還沒開始，已經有黃牛將 Switch 2 價格喊到59000日圓，想要在新價格實施前海薛一波；這樣的搶購風波，也讓部分日本玩家感到無奈，認為任天堂漲價消息宣布太突然，甚至是用漲價手段提高短期買氣，畢竟除了買 Switch，相關遊戲、保護貼等商品需求量也會提升。
而台灣任天堂聲明中，目前只有針對 Switch 2 的售價要進行變更，時間訂在9月，目前台灣的 Switch 2 的建議售價為新台幣14380元，以日本市場的漲幅來看，台灣可能在「非遊戲同捆包」的情況下，單一機台就要超過15000元。
歐美市場也無法躲過這波漲價潮，美國、加拿大、歐洲等地也將在9月1日調漲 Switch 2 價格，美國與加拿打漲了50美元或者加幣，歐元則調漲30元，換算整體漲幅大約落在1200到1500元新台幣之間。
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實際觀察日本線上拍賣網站更誇張，官方漲價都還沒開始，已經有黃牛將 Switch 2 價格喊到59000日圓，想要在新價格實施前海薛一波；這樣的搶購風波，也讓部分日本玩家感到無奈，認為任天堂漲價消息宣布太突然，甚至是用漲價手段提高短期買氣，畢竟除了買 Switch，相關遊戲、保護貼等商品需求量也會提升。
歐美市場也無法躲過這波漲價潮，美國、加拿大、歐洲等地也將在9月1日調漲 Switch 2 價格，美國與加拿打漲了50美元或者加幣，歐元則調漲30元，換算整體漲幅大約落在1200到1500元新台幣之間。