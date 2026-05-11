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藍委再拋普發萬元 莊瑞雄：選舉又到了

再普發萬元？莊瑞雄：都是老百姓口袋掏出來的錢

國民黨立委羅明才拋出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張普發萬元「國民支援金」，對此綠委莊瑞雄說，第一個想到的是選舉又到了，這種錢坑、肉桶法案就出來了，通常選輸的人會加碼，在野支票可以亂開，反正跟他無關，「民脂民膏，這些錢其實都是從老百姓的口袋裡面掏出來的」。對於藍委拋出普發萬元，莊瑞雄表示，第一個想到的是選舉又到了，這種錢坑、肉桶法案就出來了，對於因應中東戰事，自己第一個想到的是政府對物價平穩是否有凍漲或緩漲？莊瑞雄說，民進黨執政碰到經濟上強烈波動，都會快速去作回應，這次看到政府對於物價穩定都下了很大的工夫。莊瑞雄表示，現在選舉要到了，要發一萬民眾當然會開心，狠一點乾脆提案每3個月發一次，如果台灣真的有這麼多錢，每個月發10萬都給你拍手，重點是財政紀律。莊瑞雄表示，選輸的人常常會加碼，在野支票可以亂開，反正跟他也無關，這些錢其實都是從老百姓的口袋裡面掏出來的，看國民黨對外如何論述。