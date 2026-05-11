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▲林逸欣送墨鏡給媽媽當作母親節禮物，並附上貼心的手寫卡片。（圖／翻攝自林逸欣臉書）

音樂才女林逸欣日前和哥哥、老公一起陪伴媽媽過母親節。林逸欣的名醫父親林春銘於今年4月18日因癌症離世，這是全家人第一個林爸爸缺席的母親節，林逸欣特送上墨鏡與手寫卡片給媽媽，告訴媽媽：「我們會沒事的！」讓媽媽紅了眼匡，也惹哭眾多粉絲。林逸欣與家人感情極其深厚，過去經常在社群分享與父母的可愛互動。林爸爸在今年4月離開，這是林爸走之後全家人的第一個母親節。昨日林逸欣在社群平台上傳了一張照片，內容是一副墨鏡盒與林逸欣親手寫給媽媽的卡片。林逸欣以「欣最愛的麻」稱呼媽媽，內容寫了「Everything will be alright. We will be alright.（一切都會好起來的，我們都會好好的）」最後還很可愛地標註了年紀和日期署名為：「Love, 欣40歲 2026.5.10」，讓媽媽在讀到卡片的瞬間忍不住紅了眼眶。林逸欣從小到大就會做卡片送給爸媽表達愛，她過去曾分享，小時候因為擔心父親搭機出差，也為了替爸爸打牌默默祈禱，所以畫下一張以貓咪為底圖，寫上「平安、必勝」的卡片，被爸爸長年隨身收藏，好好的收在皮夾裡。林爸遠行時，手上同樣握著這張「平安、必勝」卡片。