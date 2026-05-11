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美國總統川普預計本週將訪問中國並進行「川習會」，政治評論員吳靜怡今（11）日指出，外媒與日媒近期都高度關注，川習會是否會讓台灣成為美中交換籌碼？雖然美方強調對台政策不會改變，但同時也對台灣軍購預算未完整通過表達失望，當北京越想測試美國底線，台灣越不能還停留在一再地內耗與短線政治操作。吳靜怡今發文表示，外界關注川習會是否會讓台灣成為美中交換籌碼，《Japan Times》甚至以“Taiwan could be on the menu”呈現對台灣的憂慮，習近平不會再像去年釜山會面時，刻意擱置台灣議題，北京這次希望川普在「反對台灣獨立」的措辭上做出讓步，也可能要求美方降低對台軍售與美台安全合作。美方雖然在川習會前釋出訊號，強調對台政策不會改變，但同時也對台灣國防特別預算未完整通過表達失望。這不是單純的預算問題，而是一種戰略喊話，當北京試圖測試美國底線，台灣更不能讓外界懷疑自己的防衛決心。吳靜怡提到，全世界都知道，台灣不只是民主象徵，更是全球高階晶片供應核心，一旦台海出現危機，不只是亞洲受影響，而是全球經濟、AI產業、能源運輸與金融市場都會被連動衝擊，北京真正想測試的，也是美國保護台灣的底線到底在哪裡，所以當全球都在企圖重新布局優勢，台灣不能還停留一再內耗與短線政治操作，未來真正決定台灣安全的，不只是軍事力量，更是我們能不能在全球供應鏈、科技實力與民主價值之間，持續保持不可取代性。