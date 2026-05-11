台鐵公司將在今年下半年辦理司機員招募，一共招募45人，預計6月中旬公告甄試簡章。薪資方面，培訓階段42,580元起，通過考核、派任為司機員後，月薪調升至50,280元起。
司機員是確保列車安全運行的關鍵角色，台鐵公司將透過嚴謹的訓練與制度化養成，培育具備高度專業能力與紀律素養的駕駛人才。台鐵司機員招考報名資格為年滿 18 歲，並具備教育部認可之國內外專科以上學歷；預計在115年下半年辦理司機員招募，計畫招募45個名額。甄試簡章預定於115年6月中旬正式公告，誠摯邀請具備熱忱、追求專業的優秀人才加入。
在薪資待遇與職涯發展方面，「培訓進用階段」錄取人員先以從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約42,580元，並展開完整的駕駛專業培訓課程。「專業派任階段」受訓人員通過各項考核，並取得交通部鐵道局核發之「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」後，正式派任為司機員，月薪調升至約50,280元起。
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在薪資待遇與職涯發展方面，「培訓進用階段」錄取人員先以從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約42,580元，並展開完整的駕駛專業培訓課程。「專業派任階段」受訓人員通過各項考核，並取得交通部鐵道局核發之「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」後，正式派任為司機員，月薪調升至約50,280元起。