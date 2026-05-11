



我是廣告 請繼續往下閱讀 變天倒數！中央氣象署表示，今（11）日各地多雲到晴，明（12）日起滯留鋒面影響，天氣將一路轉趨不穩定，周三、周四（5月13日至5月14日）雨勢最明顯，北台灣有局部大雨，雨勢將一路影響至周五（5月15日），周六（5月16日）才逐漸回穩。

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

氣象署預報員曾昭誠指出，今天風向轉以偏東風為主，沒有明顯系統影響台灣，只有東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部則有零星短暫陣雨，午後山區也有局部雷陣雨，中南部天氣多雲到晴，白天北部、宜花高溫27至29度，中南部及台東30至34度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫的機率。曾昭誠說明，明天將有滯留鋒面移入台灣，中部以北、宜蘭、花蓮全天都有零星降雨，其它地區多雲，午後各地有局部雷陣雨，是逐漸變天的過程；周三、周四鋒面影響最顯著，降雨最為明顯，北台灣全天有雨，且要注意局部大雨，中部、宜蘭也有短暫陣雨或雷雨，南台灣有局部雨勢。周五下雨範圍從北部移動到中南部，整天都有短暫陣雨或雷雨，北台灣依舊有降雨機率，不過雨勢趨緩；周六鋒面遠離，天氣回歸穩定，僅東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後南部及西半部山區有局部雷陣雨。氣溫方面，周二至周五因為下雨、雲量增多，北部及宜蘭白天高溫降到25至27度，其它地區仍有28至30度，全台夜晚、清晨低溫20至23度。