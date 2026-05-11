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文化與美食領域的全方位品牌生態系統，成績有目共睹。原承億集團規劃今年第二季將掛牌上櫃，如今總舵手突然意外離世，恐生波折。



承億集團表示，「戴俊郎創辦人一生始終相信台灣情熱、創意與文化美學的力量，長年以建築、設計與飯店為載體，訴說土地故事，亦以真誠與熱情陪伴無數同仁、夥伴與旅人。對於他的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。」



根據業界人士分享，戴俊郎做生意時拚勁十足，敢衝、懂得創造機會；有人認為飯店業將因中國團客不來恐掀倒閉潮，戴俊郎卻認為「天下大亂，情勢大好！」逆勢求生無所畏懼。



戴俊郎打響「承億文旅」名號；先攜手台灣人壽與高雄市政府，以BOT案在高雄亞洲新灣區打造本土五星級品牌「承億酒店」，與大型公共圖書館共構，將文化藝術融入生活；再聯手遠東SOGO合作開發新竹全新飯店插旗巨城商圈，預計2027試營運。



承億集團董事長戴俊郎過去受訪時曾表示：「 承億酒店與傳統五星級飯店的差異來自承億團隊不做連鎖複製， 以具有溫度的人文觀察視角捕捉每一片土地的樣貌， 並將其轉化為飯店空間及體驗活動」。



承億集團「感謝社會各界長期以來的關心與支持」，並強調「營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事長留下的文化與理念，將成為公司持續前進的重要力量。」為尊重家屬心情與私人空間，懇辭媒體採訪，並婉謝花籃、花圈及各式致贈，敬請各界理解與體諒。



▲54歲創辦人戴俊郎「多發性腦溢血」辭世。承億集團聲明稿。（圖／承億集團） 承億集團聲明稿原文如下：



承億集團沉痛公告，集團創辦人暨董事長——戴俊郎先生，於5月9日因多發性腦溢血辭世。



戴俊郎創辦人一生始終相信台灣情熱、創意與文化美學的力量，長年以建築、設計與飯店為載體，訴說土地故事，亦以真誠與熱情陪伴無數同仁、夥伴與旅人。對於他的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。感謝社會各界長期以來的關心與支持。承億集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事長留下的文化與理念，將成為公司持續前進的重要力量。為尊重家屬心情與私人空間，懇辭媒體採訪，並婉謝花籃、花圈及各式致贈，敬請各界理解與體諒。







承億集團今（11）日證實，集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，傳出跌倒後於5月9日因多發性腦溢血辭世，享年54歲。從建商跨界打造旅館集團成績有目共睹，原承億集團規劃今年第二季將掛牌上櫃，如今總舵手突然意外離世，震驚旅宿業。承億集團表示，「集團全體同仁深感不捨與哀痛」，強調目前營運一切正常、不受影響，「董事長留下的文化與理念，將成為公司持續前進的重要力量」，260字聲明稿一覽。承億集團創辦人暨承億建設董事長，54歲戴俊郎傳出跌倒後不治猝逝，，震驚旅宿業。出身嘉義東石的戴俊郎，從小家境並不富裕，高工建築科畢業後到工地工作；集資從營造業、建築業起家；再從建商跨界打造旅館集團，首創跨越旅宿、設計、