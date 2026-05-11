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▲雲林縣長參選人、國民黨立委張嘉郡拋「雲林小巨蛋」全新多功能場館政見。（圖／張嘉郡團隊提供）

區域級多功能展演與賽事中心，可彈性轉換為體育賽事、演唱會、展覽及電競活動場地，提升場館全年使用效益。 農業與產業品牌展示平台，結合雲林農業優勢，推動農業品牌化與科技化，打造屬於雲林產業的展示舞台。 青年與教育活動基地，提供運動、藝術及科技交流空間，成為青年成長與創新交流的重要據點。 韌性城市防災節點，具備大型避難收容、物資調度及災害應變指揮功能，強化縣內公共安全體系。 智慧永續公共建築典範，導入綠建築設計與智慧管理系統，實踐低碳營運及環境永續目標。 斗六發展新核心與投資驅動器，串聯商業、綠地及生活機能，吸引大型百貨公司進駐，帶動新興生活圈與展會經濟。

雲林縣長參選人張嘉郡今（11）日拋出於斗六市興建「雲林小巨蛋（Yunlin Sports Mall）」政見，打造一個兼具體育賽事、演唱會、展覽及電競活動等多功能的國際級場館，並結合大型百貨商場與周邊生活機能，帶動新興生活圈與展會經濟發展，推動雲林城市轉型。張嘉郡今上午在斗六受天宮前廣港舉行記者會提出「雲林小巨蛋」落腳斗六的政見，張嘉郡表示，面對氣候變遷、人口高齡化及產業轉型等挑戰，雲林現有公共設施已逐漸無法滿足縣民需求，現有的縣立體育館受限於設備老舊及場館容量不足，難以承載大型體育賽事與展演活動，導致縣內缺乏完善、舒適的大型文化、產業及休閒活動舉辦空間。張嘉郡提出的「雲林小巨蛋」是以現代化多功能場館為重心，推動城市發展升級，透過具前瞻性的公共建設，帶動斗六市整體轉型，重新形塑雲林未來城市樣貌，規劃具備6大核心定位：張嘉郡指出，「雲林小巨蛋」可為地方帶來多層次效益，在經濟面，可望帶動觀光消費、創造就業機會並吸引大型投資；在社會面，將提升文化參與、強化青年發展及凝聚城市認同；在環境面，推動綠建築與資源效率提升；在安全面，則有助建構完善的防災與收容機制。張嘉郡表示，「雲林小巨蛋」將是一座「白天承載產業、夜晚點亮文化，平時服務市民、災時守護生命」的未來型大型室內公共空間。她若有機會獲得鄉親支持當選縣長，上任後將立即啟動用地評估及先期規劃作業，推動建設早日實現。本記者會還有雲林縣議員林岳璋、賴淑媛、黃勝志、陳芳盈、斗六市長林聖爵、斗六市代表會主席胡克勤、副主席黃尤美與多名斗六市代出席力挺。