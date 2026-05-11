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▲伊能靜女兒米粒在母親節送她13.14紅包，象徵對媽媽的愛「一生一世」。（圖／翻攝自微博＠伊能靜）

▲伊能靜（如圖）秀出女兒米粒送她的戒指，女兒寵她如公主。（圖／翻攝自微博＠伊能靜）

藝人伊能靜女兒米粒10歲了！在今年母親節，米粒用自己存下的零用錢，送給媽媽13.14紅包，代表對媽媽的愛「一生一世」，還買了耳環、戒指給媽媽，讓伊能靜的母親節像是泡在糖水裡面一樣，她發文表示：「自己何德何能，能有一個這樣懂愛的女兒。」伊能靜表示，女兒從四年級開始完全掌握自己的零用錢後，幾乎每次都會留一點錢給媽媽，舉凡好吃的、耳環、項鍊甚至戒指，米粒都想買給媽媽。日前兩人在中國北京逛市集，米粒藉口要去洗手間，其實是偷偷跑去買耳環送給伊能靜。伊能靜也曬出了戴著米粒送的珍珠小鑽戒的照片，臉上洋溢著幸福。米粒早在5月3日就提早送禮物，讓伊能靜心疼地說：「你的零用錢快被媽媽花完了。」米粒卻貼心回應：「不會啦！」當伊能靜要她自己留著、捨不得花她的錢時，米粒自信滿滿如霸總般說：「我超棒的！」母親節當天一早，伊能靜醒來就收到米粒傳來的「13.14」數字紅包，象徵對媽媽的愛「一生一世」，還附上了許多可愛的小影片。米粒也很會誇獎媽媽，每天都會對伊能靜說：「媽媽你好漂亮，你比迪士尼公主更漂亮。」也不吝嗇隨時說：「我愛你。」伊能靜感嘆米粒這種不吝嗇表達愛的品質極其珍貴，也心裡想以後她的伴侶該多幸運。從伊能靜貼出來的對話截圖也能看到米粒，用可愛的動物表情包向媽媽告白「媽媽愛你」，伊能靜也回應「愛你」。伊能靜曾和台灣歌手庾澄慶有過一段婚姻，兩人有個兒子小哈利。米粒是和第二段婚姻秦昊所生，伊能靜表示，她認為孩子們帶給她的不是傳統意義上的奉獻與犧牲，而是一種美好的生命體驗。就像她也有好好收藏著大兒子小哈利從小到大的每一張手寫卡片，對她而言，這些都是生命中最豐厚的體驗。