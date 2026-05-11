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「倒戈說」炸鍋 柯志恩急滅火：只是禮貌性回應

2026年底高雄市長選戰提前升溫，藍營已徵召立委柯志恩出戰，綠營則由初選勝出的立委賴瑞隆參選。然而，國民黨籍前高雄市議會議長曾麗燕，日前卻公開盛讚賴瑞隆「未來會是最好市長」，引發外界熱議，甚至被解讀為藍營內部「倒戈」。對此，柯志恩強調，她已聯絡過前議長曾麗燕，對方稱當時僅是禮貌性的回應，並非代表支持賴瑞隆選上市長。賴瑞隆昨（10）日出席高雄市社區聯合發展協會會員大會時，曾麗燕也現身同場，她致詞時大讚賴瑞隆平時服務不分藍綠、選民服務相當到位，是一位優秀民代，隨後更脫口表示，相信賴瑞隆未來會成為「最好市長」，並邀請現場民眾一起替賴加油；賴瑞隆聽聞後，也立即起身致意，感謝曾麗燕的支持。面對外界將曾麗燕的發言解讀為「倒戈」，柯志恩今（11）日受訪時緊急澄清，表示自己一早已與曾麗燕通過電話，其對於外界的延伸解讀感到相當錯愕，並說明當時只是出席協會活動時的禮貌性回應，對於引發相關爭議，她本人也感到十分抱歉。柯志恩進一步表示，最近適逢母親節活動密集，過去3天她與曾麗燕在前鎮、小港多場行程中頻頻同台，雙方關係非常緊密，希望外界不要刻意做文章。她認為，曾麗燕並沒有公開去支持賴瑞隆選上市長，若將該禮貌性發言擴大解讀成「倒戈」，對曾麗燕來說並不公平。柯志恩也透露，曾麗燕上午已透過臉書發文，強調會全力支持柯當選高雄市長，希望她能翻轉高雄、帶來更好的未來，並呼籲鄉親勿信外界斷章取義。