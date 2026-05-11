全球股市屢屢創新高，台北股市成功站上40000點關卡，那斯達克、標普500指數也創下新高，背後重大推手就是AI，不過，近期華爾街針對市場對AI瘋狂程度發表多空看法，到底AI是不是泡沫。對此，財訊傳媒董事長謝金河昨（10日）也在臉書發文提到，AI帶給產業翻天覆雨的巨大變化，有搭上AI列車跟沒跟上的，差距會愈來愈大。
謝金河舉例，銅箔基板過去是小產業只是印刷電路板的上游材料，如今台光電飛躍而出，股價從不起眼的4.36元跑到5000元以上，市值高達新台幣1.7兆元，這個變化真的很大。
謝金河也回顧，這一年，銅箔、玻纖布供需吃緊，愈高階愈緊，尤其是玻璃纖維布，日本的日東紡雄霸市場，Low-Dk、Low-Cte打遍天下無敵手，股價出現十倍速的上漲，也帶動日清紡、尼崎紡的股價。而台灣的台玻、建榮、富喬、德宏也跟著大漲，這是產業的漲價效應，但技術最頂尖的，股價愈出類拔萃。
謝金河也指出，這次AI帶動的產業革命，其實台塑集團站在最核心，像是台塑如果定位從算力到電力的供應商，南亞是這次材料革命的核心。南亞是台灣最老牌的銅箔和玻纖廠，如果有反應快速的𤫊活經營者，今天可能沒有台光電。如果南亞的玻纖布可以提升至最頂級，也許可以和日東平起平坐。
謝金河也表示，今年HBM大旺，如果當年賣掉華亞科換成美光的股票沒有低價賣掉，而且和美光合作發展HBM，今天市值站上5兆元的，很可能是南亞！這些年，台玻靠玻纖布賺錢，但是在對岸的玻璃卻吃了大半獲利，如果速度夠快，台玻老早就應該把玻璃和玻纎布分拆。
謝金河認為，這些年，大多數傳統產業都感嘆轉型不易，其實大家都有一個共同的盲點，他們都相信對岸市場很大，努力和對岸做關係，殊不知，新的全球競爭不在市場，而是在先進技術，追求卓越才是價值所在。
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謝金河也回顧，這一年，銅箔、玻纖布供需吃緊，愈高階愈緊，尤其是玻璃纖維布，日本的日東紡雄霸市場，Low-Dk、Low-Cte打遍天下無敵手，股價出現十倍速的上漲，也帶動日清紡、尼崎紡的股價。而台灣的台玻、建榮、富喬、德宏也跟著大漲，這是產業的漲價效應，但技術最頂尖的，股價愈出類拔萃。
謝金河也指出，這次AI帶動的產業革命，其實台塑集團站在最核心，像是台塑如果定位從算力到電力的供應商，南亞是這次材料革命的核心。南亞是台灣最老牌的銅箔和玻纖廠，如果有反應快速的𤫊活經營者，今天可能沒有台光電。如果南亞的玻纖布可以提升至最頂級，也許可以和日東平起平坐。
謝金河也表示，今年HBM大旺，如果當年賣掉華亞科換成美光的股票沒有低價賣掉，而且和美光合作發展HBM，今天市值站上5兆元的，很可能是南亞！這些年，台玻靠玻纖布賺錢，但是在對岸的玻璃卻吃了大半獲利，如果速度夠快，台玻老早就應該把玻璃和玻纎布分拆。
謝金河認為，這些年，大多數傳統產業都感嘆轉型不易，其實大家都有一個共同的盲點，他們都相信對岸市場很大，努力和對岸做關係，殊不知，新的全球競爭不在市場，而是在先進技術，追求卓越才是價值所在。