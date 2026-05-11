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菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）在馬拉卡南宮舉行會晤。菲律賓和巴拉圭正努力深化兩國關係，兩國目前分別領導各自的區域貿易集團。菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，貝尼亞於5月10日抵達馬尼拉，展開為期兩天的訪問，他是首位以官方身分訪問菲律賓的巴拉圭總統。在前往馬拉卡南宮之前，貝尼亞先到黎剎紀念碑前敬獻花圈。小馬可仕是東協（ASEAN）現任主席，而貝尼亞則擔任南方共同市場（MERCOSUR）的臨時主席，該市場幾乎涵蓋了整個南美經濟。報導指出，根據東協秘書處的數據，截至 2020 年，南方共同市場（MERCOSUR）的國內生產毛額合計約為 1.92 兆美元。數據顯示，這兩個貿易集團在2023年的雙邊貿易總額大約333億美元，而2022年外國直接投資額為586萬美元。2022 年，菲律賓鼓勵巴拉圭將菲國作為進入東協市場的入口，並指出兩國之間的貿易關係「一直保持穩定但規模不大」。2025年，巴拉圭首次向菲律賓出口家禽產品。