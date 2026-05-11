我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計大廠聯發科（2454）因為近期漲勢強勁，因此被列為處置股至5月20日，面臨俗稱「關禁閉」的分盤交易限制。不過，股價卻無懼處至，今（11）日開低走高，最高衝至3985元、逼近漲停價，市值突破新台幣6兆元。IC設計大廠聯發科因短線股價漲太多，根據證交所公告，聯發科有價證券之交易，連續三個營業日達本公司「公布注意交易資訊」標準，處置時間自5月7日起至5月20日，共10個營業日，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。此外，聯發科日前法說會宣布上調2026/2027年雲端ASIC營收貢獻，2026年從原先10億美元上調至20億美元，呈現倍增，2027年則從數十億美元上調至70至120億美元，且公司認為該預估數字不算激進，被外資解讀還有上修的可能性，有機會挑戰140億美元。聯發科佈局客製化晶片（ASIC）市場，看好未來數年將成為重要成長動能。公司指出，在AI運算需求持續升溫帶動下，資料中心基礎設施與算力需求同步成長，帶動ASIC市場規模快速擴大，看好ASIC市場至明（2027）年將達700億至800億美元，公司維持10%至15%的市占目標。此外，美系外資最新表示，聯發科受惠AI特殊應用IC（ASIC）上升周期才剛開始，到2028年獲利空間都很大，將聯發科目標價一舉從2454元，大幅調高103%、至5000元，為現階段外資圈最高價，重申「買進」評等。