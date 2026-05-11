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萊爾富怪怪門市名稱爆紅！梧棲恰北北、諸羅記公園超鬧

台中這間『梧棲恰北北』門市超好笑的！

「幸福美滿」、「美濃吃板條」、「旗山香蕉遊」、「楠梓大丈夫」等。

▲台中一間萊爾富門市店名叫做「梧棲恰北北」超鬧，家裡妻管嚴看到可能心有戚戚焉。（圖/Threads）

萊爾富門市狂蓋「招牌也超猛」！諧音梗店名官方認證是真的

證實這些店家都是真實存在

但近年來開始會以諧音梗、話題讓店名更為豐富，像是嘉義諸羅記公園店就是取嘉義舊名諸羅命名。」

▲萊爾富位於嘉義的「諸羅記公園店」也是真的，取嘉義舊地名諸羅取名，超有創意！（圖/Google評價）

加盟主也可以提出想法一起交流，最後提出幾個店名建議經過篩選和內部評估後，最終由總公司高階主管決定。

▲萊爾富有名的「龍潭虎穴店」也已經被討論已久，近年來這種諧音有趣的門市越來越多，官方高層也都支持這項決策。（圖/Google評價）

萊爾富不只招牌逗趣！最新政策也開放店員名牌用綽號

總部其實最新政策還要求員工將姓名名牌全部改成綽號，想要叫什麼都隨意

這項政策除了可以提升顧客互動友善程度，也可以保障個人隱私，讓同仁可以在更舒適以及安全狀態下提供服務。

▲萊爾富近年推出最新政策，員工名牌可以取綽號，不僅保護員工個資隱私，還可以提升顧客互動友善程度，不少人都大讚德政。（圖/Threads）

萊爾富近幾年由聯邦集團接手經營之後，不僅優化了內部的服務以及商品，門市拓展速度也是非常快，在社群以及現實生活中能見度都提升不少。然而近日有網友發現，萊爾富新開的門市店名越來越活潑，許多諧音都被拿來當成店名，像是「梧棲恰北北店」、「諸羅記公園」、「觀音菩薩」等超奇特招牌。對此，萊爾富官方也向《NOWNEWS》透露，創意店名都是真的，是由加盟主以及各高層建議，經過篩選及評估後，最終由總公司高階主管決定。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「萊爾富的店名有趣到我把台灣看了一圈，台灣人放棄不了諧音梗，」只見貼出的照片中，還有許多非常有趣的門市店名，像是貼文曝光後，不少網友紛紛回應「萊爾富店名真的超級好笑，我甚至寄貨寄過梧棲恰北北這間」、、「不只招牌很鬧，店員的名字也可以自己改，超年輕化的！」隨著萊爾富門市越來越多後，不少人也開始注意到自家附近萊爾富的門市名稱「有那麼點不對勁」。對此，《NOWNEWS》記者也求證萊爾富官方，，官方解釋：「早期門市名字都是根據地區、路名或者附近景點及古蹟設定，官方也進一步解釋：「不過招牌不是想改就改，通常都是要等招牌更新、重新裝潢或者新開設門市時，」萊爾富說，一開始會這樣做，是希望創造多元自由的文化，特色店名可以增加同仁和客人交流，也讓附近居民更有印象，像是桃園的龍潭虎穴店就是最好的例子，萊爾富高層也都非常支持這項政策，很願意接受這樣新興想法。萊爾富除了招牌非常有趣之外，，因此當時政策一出之後，就有許多網友遇到各種搞笑的店員，像是「溫開水」、「莊忙」、「蘇軾圈」、「烏拉那拉氏」、「江餅人」等，讓人結帳看到都會心一笑。萊爾富官方表示，不少人都大讚：「這項政策根本是德政，店員可以更自在的用綽號不用怕個資被搜尋」、「超級棒！保護店員第一線的真實姓名，萊爾富這個改革真的有料。」