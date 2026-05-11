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受到美國股市上週五（8日）走高帶動，台北股市今（11）日開盤上漲110.06點、來到41714點，盤中最高來到41989.41點，午盤上漲363.84點或0.87%，來到41967.78點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到410.24點，盤中最高來到11.63點或2.84%，午盤上漲11.63點或2.84%，來到421.07點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、力積電、華邦電、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、聯發科、旺宏、智邦。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌25元、來到2265元，隨後一路走低，午盤來到今日最低價2250元，下跌40元或1.75%；台達電開盤上漲15元、來到2215元，盤中最高來到2270元，午盤上漲55元或2.5%，來到2255元；聯發科預計被處置至5月20日，今日開盤下跌55元、來到3575元，不過隨後有低接買盤挹注，盤中最高來到3985元逼近漲停價，午盤上漲285元或7.85%，來到3915元。PCB族群持續走高，志超、立誠、景碩、楠梓電攻上漲停板，志聖上漲逾9%，欣興上漲逾7%，南電上漲逾6%。記憶體族群也有買單撐腰，南亞科、華邦電攻上漲停板，旺宏上漲逾5%，力積電上漲逾2%。龍頭股聯發科翻紅強拉逼近漲停，帶動IC設計族群一同走高，矽力*-KY、M31、創意、松翰、世芯-KY、晶豪科、倚強科、群聯、譜瑞-KY、智原、應廣攻上漲停板，茂達上漲逾8%，愛普*、盛群、富鼎、杰力、鈺創上漲逾7%。第三代半導體也續強，精材、閎康、中美晶攻上漲停板，華新科上漲逾9%，嘉晶上漲逾8%，全新、穩懋上漲逾7%。