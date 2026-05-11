韓國女團aespa在SM娛樂一中心負責人與aespa髮型師的婚禮上，親自獻唱〈Supernova〉作為祝歌，歌曲還是新郎新娘親自指定，成員們一邊唱跳一邊忍不住笑場，相關影片曝光後立刻掀起熱議。沒想到唱完後，現場還投影了第二張正規專輯《Lemonade》宣傳畫面，讓網友笑翻：「SM連婚禮都不忘宣傳回歸。」

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aespa獻唱祝歌！選曲風格超特別

婚禮主角是SM娛樂一中心負責人，以及長期負責aespa造型的髮型師。因為雙方和成員們交情深厚，aespa特地全員到場獻唱祝歌。不同於一般婚禮常見的抒情歌曲，新郎新娘點名想聽aespa激烈舞曲代表作〈Supernova〉，讓整場婚禮瞬間變成迷你音樂節目現場。

aepsa唱祝歌前都哭了！Karina帶頭打招呼

正式演出前，成員們先向賓客打招呼，隊長Karina還笑著表示：「在唱祝歌前我們成員都哭了，雖然大家說在婚禮上哭會變得不好看，但我們對哥哥姐姐們的愛太深了，所以忍不住有點情緒激動，因此準備了哥哥姐姐們想聽的歌曲，希望大家可以一起唱。」真摯發言讓現場氣氛更加溫馨。

aespa熱唱〈Supernova〉　成員都笑場

隨後aespa帶來完整版〈Supernova〉舞台，成員邊唱邊跳，氣氛相當熱烈，還有成員忍不住笑場。影片在網路上瘋傳後，網友紛紛留言「第一次看到婚禮祝歌像打歌舞台」、「怎麼會在婚禮唱這首」。

更讓粉絲笑翻的是，表演結束後，婚禮現場還直接投影aespa即將回歸的新專輯《Lemonade》宣傳內容。許多網友因此調侃：「SM真的不放過任何宣傳機會。」

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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...