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台電不只換新Logo！一票人收帳單「藍色變綠色」超傻眼

就連帳單配色也從「由藍轉綠」。從畫面中可見，2026年1月時台電帳單整體視覺色調還是深藍色，但在本月帳單已改成暗綠色

▲民眾收到最新一期的台電帳單，發現Logo字體已經更換，就連帳單顏色也跟著改版。（圖／翻攝PTT）

台電帳單顏色突改版！官方解答原因

聶永真操刀台電新Logo惹議！舊版于右任題字仍沿用：採新舊並蓄

▲台電表示，新舊識別字體皆由台電註冊，使用上採新舊並蓄、兼容作法。現行建物所使用的于右任題字也是共同記憶，將會沿用，不會花錢更改，而數位化產品、刊物則陸續更換成新字體。（圖／翻攝自聶永真臉書）

台電成立80周年正式啟用新版企業識別，將Logo大改版引起話題，但近日有民眾拿到2026年5月份台電帳單時，發現就連帳單顏色也變了，整體顏色「從藍轉綠」，再度引發網路討論，一票人甚至不滿認為「整天搞這些有的沒的」。台電換新Logo有網友昨日在PTT發文提到，表示收到最新一期的台電帳單，發現上頭的Logo確實已改版成最新字體，，讓網友狠酸「果然是價值96萬的設計」。貼文曝光後，隨即引起網友們熱烈討論，「店員還問我為什麼是綠色，害我很緊張」、「我家也是綠色」；但一票人認為改版帳單顏色沒有必要，批評台電在面臨巨額虧損的情況下還花費資金改版，「整天搞這些有的沒的」。針對台電帳單顏色突然改動，根據上報報導，事實上，台電帳單一直以來有不同顏色設計，每款顏色背後都有不同意義。過去有網友分析，以一般住戶為例，若收到的帳單是「藍色」，代表是繳費通知，需自行去超商或銀行等通路繳費。若收到的帳單是「紅色」，則代表是繳費收據，表示民眾已完成繳費。若是粉紅色帳單，則多為約定金融帳戶自動扣款或信用卡代扣後的繳費憑證，通常代表「已扣到款，不用再去繳」。近期台電換新Logo引起風波，台電砸96萬更換新Logo，將使用了近80年的標誌更換，則由知名設計師聶永真的品牌「永真急制設計工作室」操刀，但新Logo在網路上評價兩極，一票民眾批評新版沒有藝術感、一票則力讚具現代感、清晰好閱讀又簡潔。聶永真於第一時間出面回應外界，坦言當初團隊對於是否投標還猶豫一陣子，因台電問題一直是政治仇恨的操作目標，擔心被有心政客潑髒水，團隊勢必會遭受波及，並提到台電標案總金額近一百萬，執行時間長達一年半，內容包含整套品牌識別應用物，遠低於市場報價行情。後續還爆出台電舊版Logo，早在民國81、82年間台電進行識別系統優化已被更換掉，後來大家熟悉的書法字，是由當時台電人員「臨摹」于右任原字，再重新設計排列。針對更改Logo引發社會兩極評價，台電於今（11）日表示，新舊識別字體皆由台電註冊，使用上採新舊並蓄、兼容作法。現行建物所使用的于右任題字也是共同記憶，將會沿用，不會花錢更改，而數位化產品、刊物則陸續更換成新字體。