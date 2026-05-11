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中國不能忽視自身的防禦能力

台灣海峽成美中潛在衝突戰場

中國欠缺實際戰爭經驗

敵人對戰爭也有發言權

美國總統川普（Donald Trump）本週即將訪問中國，與中國國家主席習近平會面，由於美國與伊朗仍未達成終戰協議，估計伊朗戰爭將成為川習會的核心議題之一。對此，《CNN》訪問了多位專家，探討北京如何從觀察伊朗戰爭走勢中汲取經驗，這些經驗又會如何影響未來可能在台海爆發的潛在中美衝突。根據《CNN》報導，進入第三個月的伊朗戰爭，儼然已經成為中國了解美軍現代戰爭能力的最佳窗口，同時也再次提醒外界，在任何戰場上，戰爭都不是一邊說了算，你的對手對於結果始終擁有巨大的發言權。中國空軍軍事專家傅前哨表示，他認為從伊朗戰爭中得到的主要啟示就是，解放軍不能忽視自身的防禦能力，「我們需要投入大量精力來找出我們防禦體系方面的弱點，以確保我們在未來的戰爭中立於不敗之地」。近年來，解放軍迅速擴大了其進攻火力，增加了能夠躲避攔截器的超音速飛彈以及能夠發射這些飛彈的平台，包括研發類似美國B-2或B-21的遠程隱形轟炸機等等，然而，解放軍在防禦能力方面的投入則是另一回事。分析師指出，伊朗利用相對原始的技術，包括較低成本的見證者（Shahed）無人機和飛彈，就成功突破了美國在波斯灣的愛國者（Patriot）與薩德（THAAD）防空系統，這對北京來說是值得重視的經驗。美國的空襲能力較伊朗更為先進，傅前哨表示，北京必須為潛在可能面對的空襲做好準備，深入研究如何有效保護關鍵軍事據點、機場、港口等設施免於遭到攻擊。台灣是美中之間可能發生衝突的潛在爆發點，中國是世界領先的無人機生產國，龐大的無人機產能令台灣與西方國家高度警戒。美國也在從伊朗的戰爭中吸取教訓，因為在台海衝突中，美軍可能會必須扮演防禦者。如果台灣爆發衝突，台灣或美國可以使用無人機來攻擊解放軍試圖跨越台灣海峽的船隻或飛機，由於對伊朗無人機的非對稱作戰方式保持警惕，美軍很少派遣艦艇通過荷姆茲海峽進入波斯灣，類似的處境將在潛在的台海戰爭中成為中國必須面對的難題。美國印太司令部司令帕帕羅海軍上將（Samuel J. Paparo）4月在美國國會聽證會上表示，無人機能使攻擊方的成本大大增加，在台灣海峽部署數千架無人機就能給解放軍造成「地獄景象」，使其難以越過海峽進攻台灣。無人機帶來的威攝力在伊朗戰爭中充分體現，北京肯定也會注意到這一點。中國軍隊缺乏一項重要資源，那就是實戰經驗，自1979年2月越戰結束以來，解放軍就再也沒有經歷過真正的戰爭，反觀美軍則是持續透過伊拉克、阿富汗、科索沃等地的軍事行動累積經驗。分析人士表示，解放軍在戰場遭受真正砲火攻擊的情況下，能夠以多快的速度適應不斷變化的局勢仍有待觀察。就像美軍在伊朗從大規模空襲轉為海域封鎖、當預警機遇襲後轉而強化機堡與防護設施，這些行動都要仰賴決策人士的經驗以及部隊的執行能力。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員湯普森（Drew Thompson）指出，在韓戰中中國擁有性能更優秀的蘇聯製米格-15戰機，但美軍飛行員即使駕駛性能較落後的F-86戰機，因為擁有二戰經驗，仍然在空戰中占據優勢。湯普森表示，「一位駕駛普通飛機的優秀飛行員，總是能夠戰勝一位駕駛優秀飛機的普通飛行員」。美國保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，伊朗戰爭證明「戰術上的勝利不等於政治上的結果」，美軍帶給伊朗的軍事壓力並沒能轉化成一份華府想要的政治解決方案。當戰爭中涉及一個大國和一個小國時，事情並不總是像美軍在半夜去委內瑞拉綁架馬杜洛那樣乾淨利落地結束。辛格頓指出，「伊朗利用咽喉要道並將風險引入全球供應鏈的能力表明，局部衝突可以多麼迅速地國際化」，對北京而言這也是一個鮮明地啟示。辛格頓表示，任何有關台灣的衝突，都會立即以難以想像的方式牽涉到全球貿易、能源流動和第三方國家，戰場上的勝利並不會自動帶來想要的結果，而戰爭的影響範圍很可能遠遠超過起初的設想，就像美國當初沒有料到伊朗會封鎖荷姆茲海峽，並因此付出慘痛代價。