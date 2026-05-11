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總統賴清德成功突破中國封鎖，在2日成功飛抵非洲友邦史瓦帝尼進行3天訪問。不過，包括外交部長林佳龍等訪團高官在史國王母跟前半跪獻禮，遭親藍名嘴與有網友轟「花錢還要跪」、「連非洲都跪」，質疑有損國格。對此，林佳龍今（11）日曝原因，是因為史國王太后行動不便需輔具，當時她是坐著贈禮，若站著接受贈禮會顯得「高她一等」，外交官是基於現場場域做出判斷，並非主觀上的卑躬屈膝。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分。國民黨立委黃建賓質詢時關切林佳龍、總統府秘書長潘孟安等官員在會見史瓦帝尼王太后時，以趨前蹲下的方式接受贈禮並合照，網路炸鍋遭質疑有損國格。詢問是否是幕僚疏失？林佳龍回應說，史瓦帝尼的禮儀與習俗晉見，史國的體制有兩個元首，包括國王與王母，王母她是行走需要輔具，行動不方便，所以要贈禮時他們趨前是對國家元首的尊重，她身體情況也不適合站。黃建賓舉例2009年美國總統歐巴馬訪日時，因鞠躬角度過大被視為「卑躬屈膝」，在美國國內引發批評，2017年與日皇見面時就改以握手；後續2019年川普總統會見天皇時則改用握手寒暄。詢問是否是幕僚作業疏失，是否沒有事先提醒？林佳龍說，我國與王太后關係親密如家人，訪台過很多次，因為身體不便，趨前接受贈禮是很特殊的情形，每一個外交官會當機判斷，像總統是站著，她也特別站起來，主觀上是沒有尊卑。林佳龍強調，史王從他父親開始與台灣發展關係58年，關係非常密切，王母坐著姿態已經很低，外交官基於判斷不會去卑躬屈膝，並沒有自我矮化，或被矮化的情況。