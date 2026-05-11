網通廠智邦（2345）受到4月營收創新高激勵，今（11）日股價強勢攻上漲停價2610元，雖然開開關關，但仍保持半根停板以上的漲幅，繼上個交易日跌停之後強勁反彈。

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智邦4月份合併營收為新台幣273.6億元，月增9.4%、年增53.87%，創歷史新高。累計前4月合併營收為新台幣974.8億元，年增61.04%。

此外，智邦第1季合併營收為701.21億元，稅後獲利為83.41億元，每股稅後盈餘為14.92元，創下歷史同期新高，僅次於去年第4季旺季的14.95元，創歷史次高。

美系外資最新調整對智邦的目標價，由於4月營收優於預期，券商通路訪查已確保取得交換器晶片，預期第2季交換器業務動能強勁，且毛利率持續擴張。

美系外資最新預估智邦第2季營收季增25%，AWS的Trainium 3 預計今年下半年放量成長。隨著新專案導入，NRE也持續進帳。

也因此，美系外資上修今、明年每股稅後盈餘（EPS）至83.8、113.9元，預估2028年144元，給予2026第4季至2027年第3季33xPE評價，同步升目標。

另外也有外資最新宣布調高智邦獲利預估及目標價，維持「加碼」評等，目標價從原本的2750元提升到3150元，調升幅度為14.5%。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...