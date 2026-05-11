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以中華文化為基礎：兩岸人民同為炎黃子孫、同屬中華民族，都受中華文化薰陶，都是龍的傳人。所以從民族意識來說，兩岸人民都是中國人、是一家人。基於這樣的認知，實踐習總書記對鄭主席所講的「有事好好說，有事多商量」，才有務實基礎。 以法律體制為規範：兩岸雙方的法律和體制，都用一個中國架構定位兩岸關係，不是國與國關係，這是非常清楚的現實。只要把這個現實用起來，兩岸雙方的協商機制動起來，才會有政治基礎。 以共同記憶為媒介：去年2025年，是台灣人民乙未抗日戰爭一百三十週年，是中華民族抗戰勝利八十週年，是台灣光復八十週年。2025年也是連戰先生「和平之旅」二十週年，以及兩岸領導人會面十週年，都是兩岸的共同記憶，發揮共同記憶，兩岸人民的和諧相處，更會有感情基礎。

民族認同。正好是今年峰會的主題「血脈相連、文化相通」。台灣在日據時期，連橫先生撰寫鉅作「台灣通史」，開門見山就提出「台灣人，中國之人也」。同時代的蔣渭水先生，是日據時期台灣民眾黨創始人，他也明確指出，「台灣人明白地是中華民族」。因此，從民族認同的立場，完完全全可以說，道道地地的台灣人，也應該是堂堂正正的中國人。 政治互信。就是堅持「九二共識、反對台獨」。九二共識是上世紀九十年代初，兩岸雙方為了打破僵持，從兩岸各自的法律和體制淬鍊出來的智慧結晶，就是同屬一個中國，求同存異、展開協商。反對台獨，也符合台灣自己所有的規定。

國民黨副主席張榮恭今（11）日代表國民黨出席中國的第三屆海峽兩岸中華文化峰會，並會見中國中央政治局常委王滬寧，他致詞表示中華文化是推動兩岸關係和平發展的引路明燈，並強調兩岸文化交流應以中華文化為基礎、以法律體制為規範、並以共同記憶為媒介，兩岸和平也離不開民族認同和政治互信。張榮恭今上午在人民大會堂與王滬寧進行會見，他首先回顧，今年4月10日習近平總書記和鄭麗文主席的會面與對話，指引了兩岸關係和平發展的方向和途徑，受到兩岸各界和國際媒體的高度矚目，國共兩黨領導人的對話與成果，非常值得兩岸各界的支持與肯定，他並針對如何推動兩岸關係和平發展、促進兩岸文化交流，提出3點看法：張榮恭表示，今年2026年，是民族偉人、也是中國國民黨創黨總理孫中山先生誕辰160週年，意義同樣重大。1894年，清廷於甲午戰爭戰敗，隔年將台灣割讓給日本。中山先生目睹國事日非，為挽救民族危亡，於1894年建立中國國民黨前身興中會，寓意就是「振興中華」。孫中山先生畢生努力奮鬥的目標，簡而言之，就是民族復興、民權發達、民生樂利。張榮恭提到，過去132年，兩岸幾代人，在中山先生的激勵下，至今仍然為了「振興中華」和「中華民族的偉大復興」而奮鬥不懈。當年孫中山先生在彌留之際，呼喚的「和平、奮鬥、救中國」，現在完全可以講成「和平、奮鬥、民族復興」。中華民族的復興對人類來說，必然是和平的，而不是稱霸的，不會走西方國強必霸的老路，關鍵就在於中華文化。張榮恭也強調，兩岸關係和平發展離不開2項要件：張榮恭說，從1992年兩岸啟動協商與聯繫機制30多年的歷程來看，兩岸關係歷經起伏，證明了民族認同與政治互信是和平與發展的根本性保證，捨此，別無他途。而中華優秀傳統文化也正在、並且將在兩岸和平的道路上作為引路的明燈。