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盼不分黨派精神延續中央 賴瑞隆：持續建設台灣

國民黨前高雄市議長暨議員曾麗燕，昨日與民進黨高雄市長參選人賴瑞隆同框出席活動之際，大讚其「未來最好的市長」，引發熱議。對此賴瑞隆今（11）日表示，事實上高雄很多民代都是以服務地方鄉親與建設為重心，大家都是不分黨派來服務，所以不分黨派議員跟立委有很多合作這都很正常，「對我的肯定支持表達感謝」。對於藍營前議長暨議員曾麗燕倒戈，賴瑞隆說，事實上高雄很多立委或議員，大家都是以服務地方鄉親與建設為重心，不分黨派地全力的來服務鄉親、建設高雄，「這也是我們的核心目標」。賴瑞隆說，其實自己也跟很多不分黨派議員、立委有很多的合作，這個都是很正常的，「那他們對我的肯定支持，我想也表達感謝」。賴瑞隆表示，對大家來說，最重要的就是持續不分黨派地服務鄉親、建設高雄，相信這是所有高雄人民的期待，當然也期盼不只是在高雄，中央也能用不分黨派的精神，持續來建設台灣。