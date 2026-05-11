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受到美國股市上週五（8日）走高帶動，台北股市今（11）日開盤上漲110.06點、來到41714點，盤中最高來到42021.78點，終場上漲186.12點或0.45%，收在41790.06點，成交量為1.11兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到410.24點，盤中最高來到422.14，終場上漲12.57點或%，收在422.01點，成交量為3060.68億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、友達、力積電、聯電、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、聯發科、旺宏、欣興。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌25元、來到2265元，隨後一路走低，終場下跌55元或2.4%，收在今日最低價2235元，拖累大盤指數就有450點。台達電開盤上漲15元、來到2215元，盤中最高來到2270元，終場上漲45元或2.05%，收在2245元，挹注大盤指數就有37點；聯發科預計被處置至5月20日，今日開盤下跌55元、來到3575元，不過隨後有低接買盤挹注，盤中最高來到3985元逼近漲停價，終場上漲250元或6.89%，收在3880元，挹注大盤指數就有89點。PCB族群持續走高，志超、立誠、景碩、楠梓電、志聖攻上漲停板，台表科上漲逾7%，尖點、台燿、南電上漲逾6%，金像電、欣興上漲逾5%。記憶體族群也有買單撐腰，南亞科、華邦電攻上漲停板，旺宏上漲逾4%，力積電上漲逾1%。龍頭股聯發科翻紅強拉逼近漲停，帶動IC設計族群一同走高，矽力*-KY、M31、創意、松翰、世芯-KY、晶豪科、倚強科、群聯、譜瑞-KY、智原、應廣、愛普*、新唐攻上漲停板，茂達上漲逾9%，盛群、通嘉、威盛、富鼎上漲逾7%。第三代半導體也續強，精材、閎康、中美晶攻、華新科、嘉晶上漲停板，全新、穩懋上漲逾6%。