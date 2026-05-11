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國家火山學家和當地居民於週日晚上首次在坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）觀測到可見的火山口輝光（Crater Glow）。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）發出警報。菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，菲律賓火山暨地震研究所於當地時間5月11日凌晨1時30分發布報告稱，5月10日晚上7 點左右，有人用肉眼發現了山頂的熾熱現象。菲律賓火山警戒制度共分為五個等級，五級代表最高危險程度。目前，坎拉翁火山仍處於二級警戒狀態。 然而，當局強調，如果火山口發光加劇，警戒等級可能會提升至3級。官方警告，如果火山口持續發光並增強，則表示岩漿已接近或到達火山口，可能在幾天內導致大規模岩漿噴發。報導指出，火山口輝光是由過熱的火山氣體所引起，紅外線攝影機自2024年底以來就探測到了這種現象，但直到現在才被大眾看到。坎拉翁火山位於菲律賓中部的內格羅斯島上，是菲國24座活火山之一，在過去一個世紀間曾多次發生大規模噴發，是當地長期關注的高風險火山地帶。菲律賓火山暨地震研究所持續進行24小時監測，並再次建議地方政府嚴格疏散4公里半徑永久危險區內的所有社區。當局也敦促沿河居民在強降雨期間保持警惕，防範火山泥流的威脅。此外，為避免因突然降落的火山灰導致飛機引擎災難性故障，山頂附近仍維持「禁飛」警告。