我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HBO為已故攀岩加迪恩波特製作紀錄片《The Dark Wizard》。（圖／翻攝自YouTube＠HBO）

▲霍諾德（左）與迪恩波特（右）並未真的交惡，私下關係不錯。（圖／迪恩波特IG@deanpotter）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今年初才因徒手攀爬台北101的壯舉震撼全球，近日卻因HBO推出的已故攀岩傳奇迪恩波特（Dean Potter）紀錄片《The Dark Wizard》，意外被貼上「野心反派」標籤。霍諾德對此罕見公開表達不滿，直言自己接受了長達12小時的訪談，卻被HBO剪輯成極具攻擊性的心機競爭者，讓他無奈吐槽：「這是我第一次被當反派，有點煩。」HBO共4集的紀錄片《The Dark Wizard: The Life and Times of Dean Potter》（暫翻《黑暗巫師：迪恩波特傳》）聚焦於2015年因翼裝飛行意外逝世的迪恩波特。片中大篇幅描寫迪恩波特與霍諾德之間的競爭關係，特別是2008年霍諾德完成「半圓頂（Half Dome）」無繩自由獨攀後，讓當時正在為此訓練的迪恩波特大受打擊。紀錄片剪進了霍諾德過往的言論，包括他曾直言：「2012年很瘋狂，我幾乎完成了迪恩做過或想做的一切，而且通常做得更快、更好。」以及一句對前輩充滿火藥味的「Yeah, poor Dean（可憐的迪恩）」。加上攀岩作家悉達萊特（Cedar Wright）在片中形容迪恩波特當時「氣瘋了」，覺得計畫被偷走，讓觀眾眼中年輕氣盛的霍諾德，儼然成了一心想「超車」偶像的心機男。針對被「黑化」的形象，霍諾德在自己的Podcast節目《Climbing Gold》中做出澄清。他透露，自己為了這部作品前後接受了12小時的訪問，但製作團隊卻只挑選最極端的內容進行剪輯，「他們基本上截取了所有最極端的內容，把它變成了類似『極具競爭力！痛恨迪恩！』那樣的形象」。霍諾德強調，迪恩波特其實一直都是自己的偶像，「迪恩是我從小崇拜的人，我一直覺得他超酷。」他解釋當時的心境並非刻意挑釁，而是單純想在攀岩季節挑戰自我極限：「現實情況更像是，每年在山谷（優勝美地）的季節，我只是盡力去做我能做到的每件事。其中一些是迪恩的計畫，一些是別人的計畫。」有趣的是，霍諾德還爆料當年在完成多項紀錄後，曾在電影節遇到迪恩波特，當時他心裡極度忐忑，「我真的有點害怕，想說他會不會直接用拳頭打死我。」沒想到迪恩波特態度非常友善，兩人最後和平相處。事實上，迪恩波特在2014年逝世前一年，也曾在社群媒體上傳兩人合照，稱讚霍諾德是「有史以來最能啟發我的攀岩者之一」，證實了兩代大師之間雖有競爭，但更多的是相互啟發的情誼。即便對紀錄片的剪輯感到無奈，霍諾德最後仍大器稱讚《The Dark Wizard》拍得很好。他感嘆，現在許多年輕攀岩者已不認識迪恩波特，「不論我對於被塑造成反派有什麼看法，我還是很高興他們拍了這部片」，希望能藉此讓世人重新記得這位當代英雄的傳奇人生。