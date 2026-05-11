荷蘭郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，造成多人感染甚至傳出死亡病例。目前判斷「零號病人（首個感染病毒並傳播）」是鳥類學家席爾佩羅德（Leo Schilperoord），他很可能是在垃圾掩埋場賞鳥時感染病毒。
根據紐約郵報報導，70歲的席爾佩羅德與他69歲的妻子米莉安（Mirjam Schilperoord）兩人來自荷蘭一個僅有 3,000 人的小村莊豪勒韋克（Haulerwijk），其身份在該村月刊發布的訃聞中被證實。
夫婦兩人當時正進行為期五個月的南美洲之旅。他們於11月27日首次抵達阿根廷，隨後遊歷了智利、烏拉圭，並在3月27日回到阿根廷，造訪了烏斯懷亞（Ushuaia）郊外的一處垃圾掩埋場。
該處堆滿垃圾，當地居民對其避之唯恐不及，但對於來自世界各地的賞鳥者來說，卻是朝聖之地。這裡可以看見被暱稱為「達爾文卡拉鷹」的稀有生物「白喉卡拉鷹」（White-throated Caracara）。
阿根廷當局懷疑，這對荷蘭夫婦就是在烏斯懷亞垃圾掩埋場吸入了長尾稻鼠糞便的微粒。據了解，長尾稻鼠帶有安地斯漢他病毒株，是目前已知唯一能在人與人之間傳播的病毒形式。
當地導遊兼攝影師布雷蒂（Gastón Bretti）告訴拉丁通訊社（Ansa Latina）：「賞鳥者造訪垃圾掩埋場是很常見的，因為那裡有很多鳥。那是一座垃圾山，現在早已遠遠超過了當局最初設定的限量。」
席爾佩羅德夫婦與另外112人4月1日在烏斯懷亞登上了「宏迪斯號」，船上許多人同樣是賞鳥者或科學家。4月6日，席爾佩羅德通報出現發燒、頭痛、胃痛和腹瀉等症狀。五天後，他在船上去世。
郵輪在4月24日按計畫停靠大西洋的聖赫勒拿島（Santa Helena），米莉安帶著席爾佩羅德的遺體下船。她飛往南非約翰尼斯堡，準備轉乘荷航（KLM）班機返回荷蘭，但未能成行。機組人員發現她病重不適宜飛行，將她帶離飛機。她在機場昏倒，並於次日去世。
目前認為，這對夫妻是此次疫情中最早相關的死亡病例，因此調查人員將席爾佩羅德視為此次群聚疫情的「零號病人」。
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夫婦兩人當時正進行為期五個月的南美洲之旅。他們於11月27日首次抵達阿根廷，隨後遊歷了智利、烏拉圭，並在3月27日回到阿根廷，造訪了烏斯懷亞（Ushuaia）郊外的一處垃圾掩埋場。
該處堆滿垃圾，當地居民對其避之唯恐不及，但對於來自世界各地的賞鳥者來說，卻是朝聖之地。這裡可以看見被暱稱為「達爾文卡拉鷹」的稀有生物「白喉卡拉鷹」（White-throated Caracara）。
阿根廷當局懷疑，這對荷蘭夫婦就是在烏斯懷亞垃圾掩埋場吸入了長尾稻鼠糞便的微粒。據了解，長尾稻鼠帶有安地斯漢他病毒株，是目前已知唯一能在人與人之間傳播的病毒形式。
當地導遊兼攝影師布雷蒂（Gastón Bretti）告訴拉丁通訊社（Ansa Latina）：「賞鳥者造訪垃圾掩埋場是很常見的，因為那裡有很多鳥。那是一座垃圾山，現在早已遠遠超過了當局最初設定的限量。」
席爾佩羅德夫婦與另外112人4月1日在烏斯懷亞登上了「宏迪斯號」，船上許多人同樣是賞鳥者或科學家。4月6日，席爾佩羅德通報出現發燒、頭痛、胃痛和腹瀉等症狀。五天後，他在船上去世。
郵輪在4月24日按計畫停靠大西洋的聖赫勒拿島（Santa Helena），米莉安帶著席爾佩羅德的遺體下船。她飛往南非約翰尼斯堡，準備轉乘荷航（KLM）班機返回荷蘭，但未能成行。機組人員發現她病重不適宜飛行，將她帶離飛機。她在機場昏倒，並於次日去世。
目前認為，這對夫妻是此次疫情中最早相關的死亡病例，因此調查人員將席爾佩羅德視為此次群聚疫情的「零號病人」。