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▲徐薇擔任開球嘉賓，兒子江大成（左）當打者。（圖／翻攝自中信兄弟官方臉書）

▲徐薇（左2）開金口嗨唱中信兄弟應援曲，後方一壘審（粉衣男）王俊宏嚇到狂摸心臟。（圖／翻攝自中信兄弟官方臉書）

中信兄弟昨（10）日在洲際棒球場舉辦母親節主題活動，特別邀請補教名師徐薇擔任開球嘉賓，除了與兒子一起站上球場完成開球儀式外，她更驚喜獻唱〈我願意〉以及兄弟應援曲〈我們兄弟〉，讓現場氣氛瞬間升溫，徐薇的魔性歌聲震撼全場10520名粉絲外，就連一壘審也被嚇到彈起來，直摸心臟幫自己拍拍的畫面更是在社群瘋傳，意外成為母親節亮點。補教名師徐薇昨日登上洲際棒球場開球，應援團長小白還特別介紹徐薇是「南陽街女神」，不只教學實力強，歌聲更能感動球迷，隨後邀請她一起合唱歌曲。徐薇也毫不怯場，大方拿起麥克風開唱〈我們兄弟〉，讓洲際球場瞬間變成大型KTV。最爆笑的是，有眼尖球迷發現一壘審王俊宏在徐薇唱歌時明顯被嚇到彈了一下，並且忍不住回頭望向應援舞台，甚至還做出摸心臟的反應，畫面曝光後立刻在網路瘋傳，不少球迷笑翻表示：「裁判也撐不住了！」徐薇獻唱片段曝光後，也迅速在社群平台掀起討論，不少球迷紛紛留言喊安可，認為這段演出意外超有娛樂效果，甚至有網友開始敲碗希望未來球團能安排徐薇與富邦悍將啦啦隊成員、「檸魂歌姬」檸檬同台對唱，想看2人一起在球場飆歌。除了帶來笑點之外，徐薇也分享自己這次受邀開球的心情，她透露自己其實私下相當喜歡棒球，這次甚至特地調整原本母親節以及兒子生日的私人安排，只為了親自參與活動。談到踏進球場的感受時，她坦言內心非常興奮，尤其看到王建民本人時，更是一度激動到說不出話。昨日另一個引發熱議的橋段，則是徐薇過去在《康熙來了》的「隔熱手套」經典哏被重新搬上球場，開球前小白先故意詢問她是否知道開球需要戴手套，徐薇立刻幽默回應：「我又不是要從烤箱拿東西，為什麼要帶手套？」沒想到工作人員隨後竟真的遞上一只隔熱手套搭配棒球，神還原當年綜藝節目畫面，讓現場觀眾當場笑翻，這段互動也被球迷狂讚相當有梗，成為母親節當天洲際球場最具話題性的畫面之一。