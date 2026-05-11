我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾蜜莉布朗在《穿著PRADA的惡魔》中尖酸刻薄的表情十分搶眼，因為這部電影在好萊塢暴紅。（圖／翻攝自IMDb)

▲《穿著PRADA的惡魔》安海瑟薇原先只是女主角人選的第9順位，卻因此片在好萊塢行情大漲。（圖／翻攝自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》全球熱賣，安海瑟薇（左起）、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗都賺進豐厚的酬勞。（圖／翻攝自IMDb）

粉絲等待20年才登場的《穿著PRADA的惡魔2》，全球上映不到兩週就已經超越首集的總票房，也因為片子成近期熱門話題焦點，仍有不少沒看過上集的觀眾，希望在看續集前可以先了解主角們之間的恩怨糾葛，想要找首集來欣賞。而在台灣，目前只有Disney+是合法能看到《穿著PRADA的惡魔》平台。《穿著PRADA的惡魔》和續集經歷了20年的間隔，當初製拍該片的二十世紀福斯，後來被迪士尼併購，改稱二十世紀影業，成為大集團旗下的分支單位，當年大多數福斯的影片，也一起進入迪士尼，因而Disney+就是最合理的合法欣賞平台，Disney+從在台灣成立開始，《穿著PRADA的惡魔》就一直在他們手上，過往曾經上架過Netflix，但現在Netflix已經沒有這部片。在《穿著PRADA的惡魔》中，剛從名校畢業、在學校刊物內的表現頗受好評的女主角小安，前往《伸展台》雜誌面試，雖然她對於媒體業充滿熱情，卻對時尚一竅不通、也不感興趣，竟被惡魔主編米蘭達聘用，成為她的第二助理，在小安之上則有講話尖酸刻薄、態度很少放鬆的首席助理艾蜜莉，3個女人之間發生奇妙的關係變化。過了20年的續集中，小安雖然成了獲獎的出色記者，因媒體業不景氣、衝擊傳統紙本，整個部門一起被報社裁掉，因緣際會又回到正因爆發醜聞、形象下滑的《伸展台》，見到過去不可一世的米蘭達，為了重要的預算，對於現在已是Dior高層的艾蜜莉有求必應，彼此之間又有不一樣的立場和表現。安海瑟薇、梅莉史翠普、艾蜜莉布朗的演藝事業，都因為演出《穿著PRADA的惡魔》有了重大轉折：梅莉的票房魅力在這部片大賣之後大獲提升、再度出現事業的高峰；而原先僅是女主角第9順位的安海瑟薇，也因此身價大躍進。獲益最大的則是艾蜜莉布朗，從C咖直接登上一線大牌的行列，回味她們在首集中的表現，也能看出20年來彼此在演技、氣場上的不同變化。